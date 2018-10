As principais notícias do dia 23/10/18

A maior ponte marítima do mundo

Ilhas artificiais dão acesso ao túnel

Mega projeto liga as cidades de Hong Kong e Macau a Zhuhai, na China continental. O túnel de 6,7 quilômetros de extensão, conectado às pontes por duas ilhas artificiais, foi construído para que não houvesse interferência nas rotas do comércio marítimo no delta do Rio das Pérolas.