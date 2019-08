As principais notícias do dia 23/08/2019

MUNDO

Macron diz que Bolsonaro mentiu e se opõe a acordo com Mercosul

Em meio à crise das queimadas na Amazônia, governo francês acusa presidente brasileiro de desrespeitar compromissos firmados na cúpula do G20. Proteção do meio ambiente foi condição para acordo comercial com a UE. Leia mais

Merkel defende incluir incêndios na Amazônia na agenda do G7

Porta-voz diz que chefe de governo alemã apoia proposta de Macron de debater "situação de emergência aguda" na Amazônia durante a cúpula. Tema deve ser abordado "em diálogo e cooperação com o Brasil", ressalta. Leia mais

Finlândia sugere que UE pare de importar carne brasileira

País que detém a presidência rotativa da União Europeia pede ao bloco que considere suspender as importações de carne bovina devido à destruição na Amazônia. Irlanda e França dizem que não vão apoiar acordo com Mercosul. Leia mais

BRASIL

Embaixadas brasileiras são alvo de protestos pelo mundo

Manifestantes se reuniram em frente às representações diplomáticas do Brasil em várias capitais para exigir maior proteção da Amazônia e defender boicote a produtos brasileiros. Em Berlim, ato reuniu mais de 200 pessoas. Leia mais

O peso do ativismo digital em defesa da Amazônia

Mobilização em repúdio às queimadas ganha força nas redes, aumentando a pressão sobre o governo brasileiro. Ao mesmo tempo, polarização instigada por Bolsonaro acabou com consenso sobre meio ambiente na internet. Leia mais

Vazamentos sugerem leniência da Lava Jato para com bancos

Mensagens vazadas pelo site The Intercept apontam que força-tarefa preferiu fechar acordos em vez de investigar as instituições financeiras suspeitas, ao contrário do que ocorreu com grandes empreiteiras. Leia mais

HISTÓRIA

Pacto entre Hitler e Stalin marca política europeia 80 anos depois

Apesar de arqui-inimigos ideológicos, ditadores da Alemanha nazista e da URSS formaram uma aliança e dividiram o Leste Europeu entre si, em agosto de 1939. O trauma ainda persiste na Polônia e nos países bálticos. Leia mais

______________

Assistir ao vídeo 02:01 Cientista da Nasa analisa incêndios na Amazônia

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | App | Instagram | Newsletter