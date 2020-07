As principais notícias do dia 23/07/2020

BRASIL

Hidroxicloroquina é ineficaz em caso leve ou moderado de covid-19

Maior estudo brasileiro já realizado sobre o tema, que contou com 55 hospitais, também apontou que uso do medicamento promovido pelo governo Bolsonaro pode aumentar risco de arritmia cardíaca e lesão do fígado. Leia mais

Brasil registra mais 1.311 mortes por covid-19

Total de óbitos notificados ultrapassa 84 mil. País ainda registrou quase 60 mil novos casos da doença nas últimas 24 horas. Leia mais

Alckmin é denunciado por corrupção e lavagem de dinheiroMinistério Público aponta que ex-governador de São Paulo teria recebido mais de 10 milhões de reais em doações não declaradas da Odebrecht para campanhas eleitorais em 2010 e 2014. Tucano vem negando as acusações. Leia mais

Maiores bancos privados do Brasil se unem em defesa da Amazônia

Presidentes de Itaú, Bradesco e Santander se reúnem com Mourão para lançar iniciativa de proteção ambiental. Plano é divulgado em meio à crescente pressão internacional pelo fim do desmatamento. Leia mais

CIÊNCIA E SAÚDE

Persistência do coronavírus pode estar ligada a jovens assintomáticos

Enquanto novos surtos obrigam países a voltarem atrás no relaxamento, pesquisas indicam que aqueles que se consideram seguros podem, na verdade, estar contribuindo decisivamente para a disseminação do novo coronavírus. Leia mais

Imunidade de longo prazo ainda é incógnita na vacina de Oxford

Pesquisa mais avançada sobre uma vacina contra o novo coronavírus, em teste também no Brasil, ainda não conseguiu responder à questão da imunização duradoura, decisiva para a eficácia do medicamento. Leia mais

ALEMANHA

Tribunal alemão condena ex-guarda nazista de 93 anos

Bruno D. era acusado de cumplicidade no homicídio de 5.230 pessoas no campo de concentração em que trabalhou como vigia quando tinha 17 anos. Caso é provavelmente o último julgamento na Alemanha sobre o Holocausto. Leia mais

Disputa pelo "chocolate quadrado" chega ao fim na Alemanha

Multinacional americana que detém a marca Milka queria quebrar o monopólio da firma alemã Ritter Sport no segmento das barras de chocolate quadradas, mas alto tribunal do país rejeitou as ações. Leia mais

Trabalho à distância chegou para ficar na Alemanha

Menos estresse, mais produção, compatibilidade com a vida familiar: após meses de pandemia, é positiva a avaliação de muitos que adotaram o home office, aponta pesquisa. Mas também as empresas veem vantagens no sistema. Leia mais

MUNDO

Governo cambaleia no Chile, e oposição não está melhor

País enfrenta crises social, do coronavírus e agora também política. Futuro do governo de Sebastián Piñera é incerto, mas oposição não consegue se unir para oferecer alternativa. Leia mais

ONU defende renda básica para um terço do planeta

Nações Unidas temem que pandemia mate mais de 1,6 milhão em países em desenvolvimento e defende US$ 200 bilhões para que mais vulneráveis possam ficar em casa. "Tempos sem precedentes exigem medidas sem precedentes". Leia mais

Opinião: Proibições de fala e cultura do cancelamento ameaçam a democracia

Enquanto uns gritam "fake news!", o outro lado responde "cancelando" o adversário. Em clima de populismo, intolerância e demagogia, as regras do discurso entram em colapso. Mas há uma solução, opina Alexander Görlach. Leia mais

