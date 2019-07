As principais notícias do dia 23/07/2019

MUNDO

Boris Johnson será o novo primeiro-ministro britânico

Fervoroso defensor do Brexit é eleito líder do Partido Conservador e substituirá Theresa May como chefe de governo. Ex-ministro do Exterior, Johnson defende que Reino Unido saia da UE com ou seu acordo. Leia mais

Opinião: Boris Johnson deixa Reino Unido à beira do abismo

Novo líder do Partido Conservador e primeiro-ministro britânico tem histórico de mentiras descaradas e comportamento bufão. Tê-lo como chefe de governo não ajudará o Reino Unido a sair do atoleiro em que se encontra. Leia mais

Coreia do Sul diz ter disparado contra avião militar russo

Seul afirma que avião russo invadiu duas vezes seu espaço aéreo e que caças sul-coreanos deram tiros de advertência. Moscou nega acusações e afirma que sul-coreanos estabeleceram arbitrariamente uma zona de defesa aérea. Leia mais

Venezuela: seis meses com dois presidentes

Há meio ano, Juan Guaidó se autoproclamava presidente interino, com amplo apoio internacional. Do outro lado está Nicolás Maduro, sustentado pelos militares. Em seis meses de disputa pelo poder, o que cada lado alcançou? Leia mais

BRASIL

O futuro incerto da luta contra a corrupção no Brasil

Conversas divulgadas pelo Intercept mostram quanto a Lava Jato estava comprometida com uma agenda política. Contudo, é mínima a probabilidade de que os implicados venham a enfrentar consequências, diz cientista político. Leia mais

FUTEBOL

Coluna Halbzeit: Para torcida bávara, missão do Bayern é conquistar a Champions

Para um clube da envergadura do Bayern não basta vencer a Bundesliga. É preciso prevalecer também na Champions League. O torcedor espera que a diretoria disponibilize ao treinador os recursos necessários. Leia mais

Dez motivos para visitar Munique Música na prefeitura Quem visita Munique não pode deixar de passear pelo centro da cidade e conhecer o prédio da prefeitura na praça Marienplatz. De duas a três vezes por dia, dependendo da época do ano, os turistas se reúnem diante do prédio neogótico para ouvir música e assistir ao pequeno show no maior carrilhão da Alemanha, com 43 sinos e 32 figuras animadas, tudo movido a energia solar.

Dez motivos para visitar Munique Cervejaria Hofbräuhaus A poucos minutos da prefeitura, fica a famosa cervejaria Hofbräuhaus. Ela foi construída há mais de 400 anos por ordem do duque da Baviera, que queria uma cervejaria que fabricasse cerveja de trigo. Hoje, funciona ali um restaurante com música ao vivo. A atração turística obrigatória chega a receber 30 mil visitantes por dia.

Dez motivos para visitar Munique Jardim Inglês Um dos maiores parques urbanos do mundo, com quase 400 ha, o Englischer Garten (Jardim Inglês) atrai o ano inteiro visitantes de todos os lugares, gostos e culturas. No verão, os gramados ficam lotados, seja para praticar esportes ou apenas curtir o sol. Na cervejaria ao ar livre e na Torre Chinesa são oferecidas especialidades típicas, como "Haxn" e "Hendl" (Pernil de porco e frango assados).

Dez motivos para visitar Munique Surfar em Munique O riacho Eisbach faz jus ao nome (Eis significa gelo em alemão). A água é fria mesmo no verão. Mas isso não é obstáculo para os surfistas. A temporada de surfe no riacho que passa pelo Jardim Inglês começa no final de maio.

Dez motivos para visitar Munique Palácio Münchner Residenz Claro que opulência não poderia faltar em Munique. Por mais de 400 anos, o palácio Münchner Residenz serviu de moradia aos duques, príncipes e reis da Baviera. Desde 1920, está aberto à visitação pública. O salão renascentista foi construído no século 16 por ordem do duque Albrecht 1º, para abrigar sua coleção de esculturas da Antiguidade.

Dez motivos para visitar Munique Palácio Nymphenburg Este palácio barroco foi construído a mando do príncipe eleitor Ferdinand Maria, em 1664, como presente para sua esposa. Por um longo tempo, ele serviu como residência de verão da família de nobres Wittelsbach. Hoje em dia, mais de 300 mil pessoas visitam o palácio e seu belo parque a cada ano.

Dez motivos para visitar Munique Pinacotecas As Pinacotecas Estatais da Baviera reúnem obras que vão do século 14 até a arte contemporânea, espalhadas nos três principais museus de arte de Munique: Alte Pinakothek (Velha Pinacoteca), Neue Pinakothek (Nova Pinacoteca) e Pinakothek der Moderne (Pinacoteca Moderna). Na Velha Pinacoteca, há 700 itens da Idade Média até meados do século 18, incluindo obras de Dürer, Raffael e Rembrand.

Dez motivos para visitar Munique Manter a tradição Os moradores de Munique adoram suas tradições. Por isso, em qualquer época do ano, seja em festas ou no dia a dia, usam o Dirndl (vestido típico) ou a Lederhose (calça de couro). Há muitas associações que se dedicam à manutenção dessa tradição. Elas promovem, por exemplo, o Kocherlball, baile com trajes típicos que acontece junto à Torre Chinesa no verão europeu.

Dez motivos para visitar Munique Oktoberfest, em setembro A maior festa popular do mundo tem mais de 200 anos e foi copiada em vários países. Com desfiles, muita música, cerveja e um enorme parque de diversões, esta festa que originalmente comemorava o casamento do rei Ludwig 1º com a princesa Therese von Sachsen-Hildburghaus atrai a cada ano 6 milhões de visitantes. Dizem que começa em setembro para evitar o tradicional mau tempo em Munique em outubro.

Dez motivos para visitar Munique Alegria de viver Há coisas que não se consegue guardar em fotos. Como essa, que torna Munique tão peculiar. O charme da cidade é refletido na "Lebensgefühl", a alegria de viver dos seus moradores. Por isso, para encerrar este passeio, resta dizer: "Minga, I mog Di!" (Munique, gosto de você!) Autoria: Elisabeth von Wartenburg/Roselaine Wandscheer



