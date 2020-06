As principais notícias do dia 23/06/2020

As principais notícias sobre a pandemia de coronavírus

Mundo tem 9,17 milhões de casos de covid-19, mais de 474 mil mortes e mais de 4,59 milhões de recuperados

Brasil tem 1.145.906 casos, 52.645 mortes e 571.649 recuperados

Reino Unido se prepara para novas flexibilizações

Número de reprodução R volta a subir na Alemanha

Surto em frigorífico provoca novo lockdown na Alemanha

ALEMANHA

Alemanha bane grupo neonazista Nordadler

Movimento extremista de direita estava no radar da polícia há anos. Seus membros veneram Hitler, defendem posições antissemitas e racistas e estariam planejando criar centros de treinamento paramilitar no país. Leia mais

Surto em frigorífico provoca novo lockdown na Alemanha

Distrito no oeste do país volta a ter restrições sociais como as do início da pandemia após mais de 1.500 funcionários de frigorífico contraírem a covid-19. Focos localizados da doença levam a aumento de casos no país. Leia mais

Em meio a suspeita de fraude, ex-CEO da alemã Wirecard é preso

Markus Braun é suspeito de inflar números da processadora de pagamentos com transações falsas, para tornar a empresa mais atraente a investidores. Ele havia renunciado após revelação de "sumiço" de 1,9 bilhão de euros. Leia mais

BRASIL

Juiz manda Bolsonaro usar máscara em público

Magistrado estipula multa diária de R$ 2.000 caso decisão seja descumprida. "Mostra-se no mínimo desrespeitoso o ato de sair em público sem o uso de máscara, colocando em risco a saúde de outras pessoas." Leia mais

"Todos são suspeitos de covid-19 em meio à pandemia"

Enquanto economia reabre, profissionais do Samu de São Paulo relatam estresse e exaustão. Em maio, quase um quarto dos atendimentos realizados na cidade teve relação com a covid-19 ou problemas respiratórios. Leia mais

Vacina de Oxford contra covid-19 começa a ser testada no Brasil

Brasil é o primeiro país fora do Reino Unido a iniciar testes com vacina desenvolvida pela universidade britânica. Projeto financiado pela Fundação Lemann contará com 2 mil voluntários em São Paulo e outros mil no Rio. Leia mais

"Brasil se tornou o pior exemplo internacional contemporâneo"

Ex-embaixador e ex-ministro Rubens Ricupero aponta "falência total da liderança" de Bolsonaro em meio à pandemia. Para ele, "anti-ministro" comanda política ambiental, e "seita lunática" influencia parte do Itamaraty. Leia mais

Ministério da Educação restabelece previsão de cotas na pós-graduação

Portaria tornada sem efeito foi último ato de Weintraub antes de deixar o governo e partir para os EUA. Executivo também retifica data de exoneração do ex-ministro, adiantando para o dia anterior à chegada dele a Miami. Leia mais

Sob Bolsonaro, reconhecimento de quilombolas cai ao menor patamar da história

Sem certificação emitida pela Fundação Palmares, comunidades remanescentes de escravos ficam sem acesso a políticas públicas. O atual presidente da instituição, Sérgio Camargo, nega a existência de um racismo estrutural. Leia mais

CIÊNCIA E SAÚDE

Imunidade contra covid-19 ainda intriga cientistas

Estudos buscam desvendar mistérios em torno da presença de anticorpos no sangue de infectados pelo coronavírus e em que nível estes estariam imunes a novos contágios. Cientistas alertam para perigos de falsos positivos. Leia mais

MUNDO

Livro de John Bolton é lançado em meio a controvérsias

Memórias do ex-conselheiro de Segurança Nacional de Trump chegam às livrarias sem poupar ataques ao presidente, mas com impacto incerto na campanha. Obra gerou críticas de que autor visaria o lucro, e não o bem do país. Leia mais

ESPORTE

Coluna Halbzeit: Schalke 04, o declínio de uma lenda – e não só no futebol

Após fala racista do presidente do clube alemão, crise do coronavírus e revelação de más condições trabalhistas em frigorífico do bilionário atingido por surto indicam que há algo de podre no reino dos "azuis reais". Leia mais

Acerto de contas com o passado colonial da Bélgica

Museus reabertos e músicas sobre o confinamento

