As principais notícias do dia 23/05/2019

Candidatos inusitados nas eleições para o Parlamento Europeu

Nigel Farage, o rosto do Brexit

Ele é o rosto da campanha do Brexit e um inimigo declarado da UE. Pouco antes da atual eleição, saiu da reclusão, autoimposta após a vitória no referendo de saída do Reino Unido da UE, e fundou um partido cujo nome não deixa dúvidas: Partido do Brexit. Este está prestes a repetir o desempenho do antigo, o Ukip, em 2014 e ser a agremiação mais votada para o Parlamento Europeu no Reino Unido.