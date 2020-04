As principais notícias do dia 23/04/2020

CORONAVÍRUS

As principais notícias sobre a pandemia:

Mundo tem mais de 2,6 milhões de casos, mais de 185 mil mortes e mais de 723 mil recuperados

Brasil soma 45.757 infecções e 2.906 mortes, segundo Ministério da Saúde

EUA têm 26,5 milhões de desempregados desde 21 de março

Merkel pede disciplina aos alemães e diz que pandemia ainda está no início

Estados brasileiros começam a flexibilizar medidas de isolamento

Metade das mortes na Europa ocorreu em casas de repouso, diz OMS

Leia mais

BRASIL

O cenário desesperador enfrentado por Manaus em meio a pandemia

Única cidade do Amazonas com leitos de UTI, capital vê sistema de saúde entrar em colapso, e cemitérios abrem valas comuns diante da explosão de casos de covid-19. Ministérios públicos apelam ao governo federal. Leia mais

Por que o Brasil testa tão pouco para covid-19

País é um dos que menos realiza testes para o novo coronavírus, fundamentais para calibrar reação governamental. Até fim da primeira onda da doença, em maio ou junho, Brasil não deve ter capacidade de testagem adequada. Leia mais

Análise: Pandemia já provoca fuga de capitais do Brasil

Ainda não está claro quão forte será o impacto da crise do coronavírus no Brasil, mas investidores já estão retirando dinheiro do país. As perspectivas de recuperação são desanimadoras, e o risco, alto demais, avaliam. Leia mais

Coluna Realpolitik: Cortaram as asas do Guedes

Todos, também os empresários, querem de novo o Estado forte. E enterram os planos de reforma neoliberal do "superministro" da Economia de Bolsonaro, escreve o colunista Thomas Milz. Leia mais

ECONOMIA

Crise do coronavírus expõe vulnerabilidade da globalização, diz economista

Para economista alemão Niko Paech, eficiência deve dar lugar à segurança. Ele defende um novo modelo econômico, de produção menor e regionalizada, com mais respeito ao meio ambiente e mais tempo livre. Leia mais

MUNDO

Opinião: China deve clareza ao mundo

Regime bloqueia esforços para esclarecer origem da pandemia do coronavírus. Acima de tudo, teme ser obrigado a admitir erros. Mas o mundo não pode calar só porque na China rege o medo, opina Peter Sturm, do jornal FAZ. Leia mais

______________

Assistir ao vídeo 00:34 Compartilhar "Teremos que conviver com esse vírus por um longo tempo" Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3bJ0i "Teremos que conviver com esse vírus por um longo tempo"

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter