As principais notícias do dia 23/01/2019

AMÉRICA LATINA

Líder do Parlamento se declara presidente da Venezuela

Durante protesto da oposição em Caracas, Juan Guaidó presta juramento como presidente interino e promete convocar eleições no país. Brasil, EUA e outras entidades reconhecem líder opositor como novo chefe de Estado. Leia mais

BRASIL

A sombra das milícias sobre o governo Bolsonaro

Relação amistosa do clã político com grupos criminosos formados por policiais e militares no Rio remonta a mais de uma década e inclui elogios e homenagens. Leia mais

Imprensa internacional vê oportunidade perdida em discurso de Bolsonaro

Jornais da Europa e dos EUA afirmam que fala do presidente brasileiro, descrito como "Trump dos trópicos", no Fórum Econômico Mundial em Davos surpreendeu por sua curta duração e superficialidade. Leia mais

Coluna Caros Brasileiros: O fim do "Brasil acima de tudo"?

"America first" já era. Será que isso logo vai valer também para o lema "Brasil acima de tudo"? Em Davos, Bolsonaro sinaliza que sim. Leia mais

MUNDO

Em Davos, Merkel defende o multilateralismo

Em crítica velada a Trump, líder alemã critica protecionismo e pede a nações que pensem além de interesses nacionais. Leia mais

Ex-premiê Tony Blair defende novo referendo sobre Brexit

Em entrevista à DW, antigo primeiro-ministro critica as atuais opções para a saída do Reino Unido da UE, que, segundo afirma, deixam o país entre "um Brexit sem sentido e um doloroso". Leia mais

Noruega lidera em carros elétricos

Veículos de emissão zero representam um terço dos vendidos no país em 2018, a taxa mais alta do mundo. Incentivos generosos visam eliminar carros com motores de combustão até 2025. Leia mais

