As principais notícias do dia 22/06/2019

Merkel convoca alemães a combater extrema direita

Ao discursar em congresso evangélico, chanceler lembra assassinato recente de político, cujo principal suspeito é um neonazista. Ameaças de morte contra prefeitos engajados a favor de refugiados geram clima de medo. Leia mais

Mudanças climáticas ameaçam turismo na Espanha

Setor ainda garante maior parte dos empregos num país que é um dos mais afetados por alterações do clima no continente europeu. Há escassez de água potável e praias estão diminuindo com erosão e aumento do nível do mar.. Leia mais

Bolsonaro reclama do Congresso

"Querem me deixar como rainha da Inglaterra?", diz presidente, ao criticar projeto aprovado no Senado, estipulando que as indicações para direção de agências reguladoras têm que receber aval dos parlamentares. Leia mais

Briga doméstica agita disputa pelo governo britânico

Polícia vai à casa de Boris Johnson após vizinhança ouvir discussão de madrugada entre ele e a namorada. Caso pode comprometer campanha do ex-ministro do Exterior, atual favorito à sucessão da premiê Theresa May. Leia mais

Trump nega alegações de estupro a jornalista

Ex-colunista da revista "Elle" acusa presidente americano de tê-la assediado sexualmente numa famosa loja de departamentos nova-iorquina. Trump chama acusação de "notícias falsas" e diz que não há provas. Leia mais

Dez roteiros de férias na Alemanha Rota Romântica: uma das favoritas Castelos impressionantes e paisagens medievais capturam a imaginação dos viajantes na chamada Rota Romântica, o roteiro mais conhecido da Alemanha, que cobre 400 quilômetros através de paisagens idílicas com rios, florestas, pradarias e montanhas. Ele começa em Würzburg e termina em Füssen, aos pés dos Alpes. Um dos destaques do roteiro é o Castelo de Neuschwanstein.

Dez roteiros de férias na Alemanha Caminhos entre os Alpes A Rota Alpina Alemã se estende por mais de 450 quilômetros através de montanhas, do Lago de Constança até o Königssee (foto). A paisagem varia de pradarias alpinas a vales e cumes. É a rota de férias mais antiga da Alemanha. Os planos da construção de sua infraestrutura remetem a 1932.

Dez roteiros de férias na Alemanha Castelos, burgos e palácios A Rota dos Castelos leva os visitantes de volta a épocas remotas. O roteiro, elaborado em 1954, parte de Mannheim, através de Heilbronn, até o Burgo de Nurembergue (foto). A rota foi estendida 40 anos mais tarde, chegando a 1.200 quilômetros e terminando em Praga, na República Tcheca.

Dez roteiros de férias na Alemanha Na rota do vinho em Baden-Württemberg Os 500 quilômetros da Rota do Vinho em Baden-Württemberg são um deleite para os apreciadores da bebida. Inaugurado em 1954, o roteiro passa nos limites da Floresta Negra, pela região de Breisgau e a colina Tuniberg. Locais como o Kaiserstuhl (cadeira do imperador) oferecem vistas espetaculares dos vinhedos e vales (foto). As tabernas de vinho são uma boa opção para recuperar o fôlego.

Dez roteiros de férias na Alemanha Seguindo os passos dos romanos Antes patrulhado por soldados, o Limes – linha de fortificações romanas nas bordas de seu império – é considerado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. A Rota Alemã do Limes passa por fortalezas preservadas e fortes reconstruídos, como o de Saalburg, partindo da Renânia-Palatinado até a região de Regensburg, na Baviera.

Dez roteiros de férias na Alemanha Aventuras vulcânicas Os vulcões alemães não estão mais ativos, mas deixaram marcas na paisagem. A Rota Alemã dos Vulcões proporciona uma viagem à história do planeta, com 39 sítios geológicos de destaque entre os 280 quilômetros do roteiro, na região do Eifel. É possível escalar antigas crateras e mergulhar em lagos vulcânicos.

Dez roteiros de férias na Alemanha No rastro da indústria Até hoje as torres de mineração e trilhos ferroviários do Vale do Ruhr marcam a região e servem como lembrança dos 150 anos da história da indústria local. A Rota da Cultura Industrial apresenta fascinantes relíquias e inclui o Museu da Mineração de Bochum e a antiga mina de carvão Zollverein (foto), em Essen.

Dez roteiros de férias na Alemanha De conto de fadas Na Rota Alemã dos Contos de Fadas, os famosos personagens dos irmãos Grimm ganham vida. O roteiro de 600 quilômetros no noroeste alemão, fundado em 1975, passa pelo castelo de Sababurg, da Bela Adormecida, através de cenários como os de "O flautista de Hamelin" e "Os músicos de Bremen".

Dez roteiros de férias na Alemanha Sob as copas das árvores A Rota Alemã das Alamedas se estende por 2.900 quilômetros, passando por dez estados. As árvores antigas, que produzem uma mudança constante de iluminação e sombras, acompanham todo o percurso, que vai de Rügen, no nordeste do país, até o Lago de Constança, no sudoeste.

Dez roteiros de férias na Alemanha Arquitetura pitoresca Desde 1990, quase cem cidades se unem através da Rota Alemã das Casas de Enxaimel, que vai do estuário do rio Elba, no norte, até o Lago de Constança, no sul. As casas como as da cidade de Celle (foto), na Baixa Saxônia, são o destaque do roteiro, que oferece ainda parques, locais históricos e rica culinária. Autoria: Elisabeth Yorck von Wartenburg (rc)



