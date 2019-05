As principais notícias do dia 22/05/2019

BRASIL

Bolsonaro muda decreto e elimina porte de fuzil por cidadão comum

Polêmico acesso a fuzis pelo cidadão comum é excluído do decreto de armas assinado pelo presidente da República. Leia mais

"Sucesso para governador do Rio é corpo espalhado pelo chão"

Deputada que denunciou Wilson Witzel à ONU e à OEA diz que impera uma atmosfera de atirar primeiro e perguntar depois. Leia mais

Contingenciamento atinge mais de 200 órgãos e supera R$ 30 bilhões

Com baixa arrecadação e sem perspectiva de melhora da economia, governo anuncia uso de R$ 3,8 bilhões da reserva. Leia mais

MUNDO

A experiência de países que passaram por reformas na Previdência

Alemanha, Chile e França estão entre os países que modificaram seus sistemas para tentar domar as contas públicas. Leia mais

Desvendada ampla rede de fake news na Europa

Na véspera da eleição europeia, estudo denuncia mais de 500 perfis que disseminam informações falsas na UE. Leia mais

Opinião: A Europa que queremos para nossos netos

Sem sistema eleitoral único, cidadãos da UE ainda não podem votar como legítimos europeus, diz Cristina Burack. Leia mais

Como a UE investe em suas regiões mais pobres

A título de "desenvolvimento regional", a UE subsidia universidades, rodovias, empresas e mesmo bancos. Leia mais

Estado americano legaliza compostagem humana

Washington é o primeiro estado dos EUA a aprovar lei que permite que corpos sejam transformados em adubo após a morte. Leia mais

Presidente filipino ordena envio de toneladas de lixo ao Canadá

Rodrigo Duterte decide arcar com custos do retorno de 69 contêineres de lixo que chegaram há anos do Canadá. Leia mais

Leonid Volkov, o opositor que quer "machucar o Kremlin"

Volov foi preso, acusado de organizar transmissão de protestos contra elevação da idade de aposentadoria na Rússia. Leia mais

Etiópia é novo paraíso da mão de obra barata para a indústria têxtil

Salários baixos são atrativo para investidores, apoiados por um governo decidido a transformar o país em polo têxtil. Leia mais

ALEMANHA

Alemães elegem bombeiros instituição mais respeitável

Igreja Católica, bancos, associações de futebol e multinacionais recebem avaliações negativas, em pesquisa popular. Leia mais

Prefeito mais longevo da Alemanha se aposenta após 56 anos

Democrata-cristão Josef Rüddel, de 94 anos, comandou a prefeitura de Windhagen desde 1963 e venceu 14 eleições. Leia mais

CULTURA

Novo filme de Tarantino colhe vaias e aplausos em Cannes

Estreia mais esperada do Festival oscila entre o pastiche e a homenagem, valorizando imagens em detrimento de diálogos. Leia mais

