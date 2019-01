As principais notícias do dia 22/01/2019

BRASIL

Somos o país que mais preserva, diz Bolsonaro em Davos

Presidente brasileiro estreia no cenário internacional com discurso breve, não detalha reformas e tenta aplacar preocupações em relação às suas politicas ambientais. Leia mais

Os capítulos do caso Queiroz

Investigação sobre operações bancárias suspeitas envolvendo ex-assessor de Flávio Bolsonaro provocou o primeiro escândalo do novo governo. Leia mais

"Polarização extrema mata a democracia"

Autor do best-seller "Como as democracias morrem", Steven Levitsky aponta riscos da transformação de adversários políticos em inimigos no Brasil e de uma restrição dos direitos civis, políticos e humanos sob Bolsonaro. Leia mais

MUNDO

França e Alemanha renovam seu pacto de amizade

Em Aachen, Merkel e Macron assinam renovação do histórico Tratado do Eliseu, que selou reconciliação dos dois antigos inimigos, e enviam sinal a favor da UE e contra o nacionalismo e o populismo. Leia mais

Opinião: Clima de primavera nas relações Alemanha-França

Na cidade de Aachen, Macron e Merkel renovam a parceria entre seus países, 56 anos após o Tratado do Eliseu. Mais do que mero folclore político, pode ser um recomeço para a União Europeia, opina Christian F. Trippe. Leia mais

Caracas tem dezenas de protestos contra Maduro

ONG contabiliza 30 manifestações antigoverno na capital venezuelana. Em meio a grave crise econômica e humanitária, legitimidade do segundo mandato do presidente é contestada. Leia mais

FUTEBOL

Futebol chinês: o gigante acorda lentamente

Após investimentos pesados na compra de jogadores estrangeiros, uma mudança de cultura na China pretende levar o país ao topo do futebol mundial. Leia mais

Coluna Halbzeit: Na segunda divisão, futebol alemão "de verdade"

Disposição física, cruzamentos, chutes de longe à exaustão: na Segunda Bundesliga, imperam as antigas virtudes do futebol alemão. É por isso que a torcida comparece aos estádios. Muitos clubes só jogam de casa cheia. Leia mais

