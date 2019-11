As principais notícias do dia 21/11/2019

BRASIL

Bolsonaro envia ao Congresso projeto para isentar de punição militares e policiais

Presidente diz que projeto de lei que isenta de punição policiais ou soldados que cometerem excessos será "guinada" no combate à violência. Ao defender lei, ele afirma ainda que "ladrão de celular tem que ir para o pau". Leia mais

Sergio Moro defende que Polícia Federal assuma caso Marielle

Ministro afirma que citação de Bolsonaro no caso é "um total disparate" e que crime precisa ser "investigado com neutralidade". Família da vereadora assassinada questiona interesse de Moro e rechaça federalização. Leia mais

Lei de Segurança Nacional, um resquício da ditadura

Norma que sobreviveu ao fim do regime militar foi invocada por Bolsonaro para ameaçar Lula, seu adversário político. Legislação considerada autoritária por especialistas resiste a iniciativas pela sua revogação. Leia mais

[Entrevista] "Partido de Bolsonaro pode revelar apoio menor que esperado"

Com lançamento da Aliança pelo Brasil, presidente tenta criar legenda ao redor de sua própria figura. Especialista europeu em extrema direita aponta similaridades com o caso do populista peruano Alberto Fujimori. Leia mais

[Entrevista] "É preciso soar alarme sobre a expansão do neonazismo no Brasil"

Antropóloga prepara livro sobre cena extremista no Brasil e aponta existência de 334 células no país, com pelo menos 5 mil membros ativos. Grupos se concentram no Sul e Sudeste, mas já se expandem para o Centro-Oeste. Leia mais

[Coluna Realpolitik] Lula está de volta, finalmente!

Mesmo que o ex-presidente esteja impedido de disputar cargos políticos, sua presença é importante. O retorno do petista ao cenário político liberta, enfim, a oposição de seu sono profundo, opina o colunista Thomas Milz. Leia mais

MUNDO

Netanyahu é denunciado por fraude e propina em Israel

Procurador-geral acusa premiê de favorecer empresários em troca de presentes luxuosos e cobertura favorável na mídia. Caso aumenta a incerteza sobre quem irá liderar o país, que segue mergulhado num impasse político. Leia mais

Príncipe Andrew vira centro de escândalo sexual

Controvérsia em torno da relação entre filho da rainha Elizabeth 2ª e milionário acusado de tráfico sexual de menores leva príncipe a abandonar vida pública. Ele poderá ser intimado a depor sobre abuso de adolescente. Leia mais

Ativista gera revolta na Alemanha ao minimizar Holocausto

Cofundador do grupo Extinction Rebellion diz que genocídio de judeus na 2ª Guerra foi apenas "apenas mais uma 'putaria' na história da humanidade", e critica "obsessão" da Alemanha em relação ao tema. Leia mais

Os venezuelanos e sua relação de amor e ódio com o dólar

Para o regime socialista em Caracas, os EUA são o mal personificado. O fato de Maduro saudar o uso crescente da moeda de seu arqui-inimigo entre os venezuelanos escancara mais uma vez a ruína econômica do país. Leia mais

Processo de impeachment contra Trump deixa Ucrânia em posição difícil

Em meio a inquérito nos EUA, presidente Zelensky se vê num dilema: se confirmar pressão de Washington, perde a boa vontade de Trump. Se desmentir, arrisca fechar a porta para uma futura Casa Branca sob Joe Biden. Leia mais

Aparelhos eletrônicos modernos possuem baixa reciclabilidade

O lixo eletrônico é um problema global, enquanto a mineração de materiais necessários para fabricação de dispositivos tecnológicos causa devastação. Quanto mais avançado o aparelho, mais difícil de ser reciclado. Leia mais

Os parques e jardins mais belos da Europa Flores, chá e bolinhos à inglesa A Inglaterra é uma nação fanática por jardins. Em Londres e outras cidades, também do País de Gales, a cada verão centenas de propriedades particulares abrem seus jardins à visitação, muitas vezes com acompanhamento de chá e bolinhos. A entrada de algumas libras esterlinas serve a uma boa causa, pois reverte para a manutenção dos espaços. Uma ideia que fez escola em outras partes da Europa.

Os parques e jardins mais belos da Europa Cranbrook: Sissinghurst Castle O Sissinghurst Castle, em Cranbrook, no condado de Kent, é um dos mais famosos jardins da Europa. A escritora Vita Sackville-West criou em 1930, junto com o marido, o espaço que até hoje dita estilo. Com elegância, seus dez diferentes ambientes combinam sensualidade e rigor formal. Entre os mais apreciados está o "Jardim Branco": Sackville queria poder vislumbrar suas flores também à noite.

Os parques e jardins mais belos da Europa Versalhes, o jardim do palácio O Palácio de Versalhes, na França, é um dos maiores do continente. Seu jardim barroco serviu como modelo para muitos outros monarcas europeus. André Le Nôtre, o jardineiro de Luís 14, conta entre os paisagistas mais importantes de todos os tempos, e Versalhes foi sua obra-prima. As formas rigorosas simbolizam o triunfo da razão humana sobre a natureza selvagem: um monumento verde de poder.

Os parques e jardins mais belos da Europa Villandry, arte florida no Loire Apelidada "Jardim da França", a área verde do palácio renascentista Villandry, no vale do Loire, é uma das mais visitadas do país. Foi criada em 1906, quando parques de aspecto natural ditavam moda. Mas o ídolo do proprietário era o mestre da linguagem das formas André le Nôtre: em três níveis distintos, canteiros de flores e de legumes compõem um mosaico geométrico em perfeita harmonia de cores.

Os parques e jardins mais belos da Europa Hannover: Jardins de Herrenhausen Núcleo histórico dos Jardins de Herrenhausen, na Baixa Saxônia, o Grosse Garten é a única área verde barroca da Alemanha preservada no estado original. E só porque os reis de Hannover não ligavam para seus jardins: de 1714 a 1832, enquanto reinavam na Inglaterra, eles economizavam em casa. Assim, em vez dos jardins-paisagens naturais da moda, em Hannover tudo permaneceu como antigamente.

Os parques e jardins mais belos da Europa Roma: Villa d'Este A Itália foi pioneira na instalação de jardins como cenário para mansões de luxo no campo. Os da Villa d'Este, em Roma, datam do século 16. Fontes ornamentais são elementos típicos dos jardins renascentistas, e neste caso a atração é a alameda das Cem Fontes. Desde 2001, esses jardins foram declarados pela Unesco Patrimônio Cultural da Humanidade.

Os parques e jardins mais belos da Europa Potsdam: Sanssouci e outros Um dos mais produtivos artistas da jardinagem no século 19 foi um paisagista que nunca teve seu jardim próprio: Peter Joseph Lenné, que de 1816 até sua morte, em 1866, serviu nos jardins da corte da Prússia. Seu estilo eram parques amplos, com bem engendrados eixos de visão. O parque do Palácio de Sanssouci, que ele ampliou e reprojetou, é hoje Patrimônio da Humanidade.

Os parques e jardins mais belos da Europa Dessau-Wörlitz, o reino verde O príncipe Leopoldo Francisco de Anhalt-Dessau criou no século 18 um parque paisagístico no estilo de jardim inglês na margem do rio Elba. E, num gesto revolucionário, o abriu a todos os súditos. Integrando cursos d'água naturais e artificiais, pontos de perspectiva, ilhas, pontos de visão, esculturas e arquitetura, o resultado é uma obra de arte total, cuja sutil elegância fascina até hoje.

Os parques e jardins mais belos da Europa Giverny, jardim de Monet Mais de meio milhão de turistas viajam anualmente até a Normandia, na França, para visitar este jardim. Responsável por tal popularidade foi o pintor impressionista Claude Monet, cuja casa de campo ficava em Giverny. A jardinagem era sua paixão, e ele comprava novas plantas sem parar, até transformar o local numa colorida selva. Um motivo pictórico célebre é o laguinho de nenúfares, ou ninfeias.

Os parques e jardins mais belos da Europa Por toda parte: "urban gardening" A jardinagem é hoje um hobby democrático, e por todo o planeta iniciativas paisagísticas adornam as metrópoles. Por exemplo: no aeroporto desativado de Tempelhof, em Berlim desenvolveu-se um projeto de "urban gardening", um jardim de canteiros elevados, criativamente montado com os materiais mais simples. Um oásis na cidade grande, sempre aberto aos visitantes. Autoria: Anne Termèche (av)



