As principais notícias do dia 21/11/18

Dez destinos turísticos no Leste Europeu

Riga, na Letônia

Uma mistura de medieval e art nouveau, enriquecida com estilo marítimo: esta é Riga, a "Pérola do Báltico". A capital da Letônia foi criada no século 12 por comerciantes alemães, que construíram igrejas e casas no centro histórico. Também a parte nova da cidade é magnífica, com 800 prédios em estilo art nouveau.