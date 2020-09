As principais notícias do dia 21/09/2020

Dez famosos exilados alemães

Josef und Anni Albers

O pintor e designer Josef Albers foi professor na Bauhaus antes de fugir para os EUA com a esposa, a artista têxtil Anni. Albers foi diretor, e Anni, professora do recém-criado Black Mountain College, na Carolina do Norte, baseado no modelo Bauhaus. Em 1950, Josef assumiu como chefe do departamento de arte da Universidade de Yale. O trabalho de Anni foi exibido em exposições mundo afora.