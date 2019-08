As principais notícias do dia 21/08/2019

BRASIL

Atitudes de Bolsonaro podem prejudicar relações econômicas com a Alemanha?

Em dez anos, Brasil perdeu o posto de principal parceiro comercial da Alemanha na América Latina. Discordâncias quanto à proteção da Amazônia podem prejudicar ainda mais a posição dos brasileiros, indicam especialistas. Leia mais

Como combater a epidemia de cesáreas no Brasil?

Enquanto especialistas defendem parto humanizado e acesso a informação para evitar riscos de cesáreas desnecessárias, projeto aprovado em SP garante a gestantes opção pelo parto cirúrgico no SUS sem recomendação médica. Leia mais

O Brasil na imprensa alemã (21/08)

No debate sobre aumento do desmatamento na Amazônia e a suspensão de repasses para projetos ambientais no Brasil, publicações da Alemanha propõem sanções econômicas para pressionar Bolsonaro e frear destruição florestal. Leia mais

MUNDO

Trump cancela visita após Dinamarca rechaçar venda da Groenlândia

Após cancelar viagem marcada para o país europeu, presidente americano critica primeira-ministra dinamarquesa por afirmar que seria "absurdo" cogitar vender o território ártico para os EUA. E dá lição de boas maneiras. Leia mais

Opinião: Direita italiana, de peito aberto, rumo ao poder

Para o chefe da Liga, a coalizão era só um trampolim. Após se livrar do Movimento 5 Estrelas, Salvini busca tomar o governo. Guinada à extrema direita em Roma cria mais uma dor de cabeça na UE, opina Barbara Wesel. Leia mais

ALEMANHA

O sucesso improvável da extrema direita no leste da Alemanha

Por que a maioria uma pitoresca cidadezinha saxônia, próspera e sem problemas com refugiados, vota nos ultradireitistas da Alternativa para a Alemanha (AfD)? Leia mais

Na Alemanha, integração começa na escola

O início do novo ano letivo no país ocorre em meio a debate sobre se as escolas devem barrar crianças que não falam alemão. Unidade de ensino básico berlinense mostra como é possível a acolhida de filhos de imigrantes. Leia mais

