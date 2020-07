As principais notícias do dia 21/07/2020

MUNDO

As letras miúdas do pacote de recuperação da UE

Dirigentes da União Europeia fecharam um acordo sobre o apoio às economias nacionais na fase pós-pandemia. Mas distribuir € 750 bilhões em subvenções e empréstimos não será fácil, e custos futuros prometem ser altos. Leia mais

Opinião: Tempos extraordinários exigem ações europeias extraordinárias

A União Europeia elaborou um histórico pacote financeiro em velocidade relâmpago, considerando suas circunstâncias. Essa enorme solidariedade mudará o bloco para sempre, opina o correspondente em Bruxelas Bernd Riegert. Leia mais

A luta da América Latina para conter o coronavírus

Apesar das rigorosas restrições de circulação impostas pelos governos, número de infectados aumenta constantemente e achatamento da curva de infecção ainda parece estar longe de se tornar realidade. Leia mais

Ex-guarda nazista pede desculpas pelo Holocausto

Em julgamento por cumplicidade no assassinato de milhares de pessoas, ex-vigia de campo de concentração, de 93 anos, afirma que "inferno de loucura" vivido pelas vítimas do nazismo jamais deve se repetir. Leia mais

Começa julgamento de acusado por ataque a sinagoga na Alemanha

Fortemente armado, Stephan B., de 28 anos, tentou invadir um templo judaico na cidade de Halle, em outubro de 2019. Como não conseguiu, abriu fogo contra pedestres, matando duas pessoas e ferindo outras duas. Leia mais

BRASIL

Voluntários brasileiros começam a testar vacina chinesa contra covid-19

Primeiros 890 profissionais da saúde receberão as doses a partir desta terça-feira. Se for comprovada efetividade, Instituto Butantan tem capacidade para produzir até 100 milhões de doses. Leia mais

"O racismo está inscrito no corpo negro"

Geandra Nobre, atriz da Cia Marginal de Teatro, no Complexo da Maré, fala sobre estereótipos e o "doloroso" processo para se libertar deles. "Nossos corpos negros são marginalizados, são os corpos que a polícia mata." Leia mais

FUTEBOL

Coluna Halbzeit: André Schürrle, da glória à aposentadoria em apenas seis anos

Aos 29 anos, jogador que ajudou a conquistar o título da Alemanha em 2014 pendurou as chuteiras. Sua aposentadoria precoce revela a brutalidade do mundo do futebol profissional, onde não há lugar para fraquezas. Leia mais

