As principais notícias do dia 21/06/2019

Suspensão de ataque dos EUA fortalece radicais do regime iraniano

O abate de um drone americano foi encarado como um sucesso pelos militares do Irã e celebrado por parte da população. Porém, membros da linha dura fazem aposta arriscada de que Trump não deseja uma guerra. Leia mais

Jovens iranianos veem o futuro com pessimismo

Em meio às crescentes tensões com EUA e num país em crise econômica, jovens tentam emigrar para buscar uma vida melhor. Um em cada quatro iranianos com boa formação deixa seu país quando tem oportunidade. Leia mais

Geórgia tem segunda noite de protestos

Cerca de 15 mil fazem ato diante do Parlamento e exigem eleições antecipadas após confrontos com a polícia deixarem 240 feridos na noite anterior. Moscou alega russofobia e proíbe voos de empresas aéreas russas ao país. Leia mais

BRASIL

Bolsonaro anuncia PM da reserva para Secretaria-Geral da Presidência

Major da Polícia Militar Jorge Antonio de Oliveira Francisco substitui o general Floriano Peixoto, nomeado para a presidência dos Correios. Ele é o terceiro a assumir o cargo em menos de seis meses. Leia mais

Em São Paulo, crianças e adolescentes na mira da polícia

Polícia foi a principal responsável por mortes violentas de menores de 19 anos na capital paulista, revela estudo encomendado pelo Unicef. Antes desconhecido, padrão de letalidade policial contra jovens choca analistas. Leia mais

AMÉRICA LATINA

Cuba dará adeus à sua economia planificada?

Para revitalizar economia abalada pela crise da Venezuela e fim da parceria com Brasil no "Mais Médicos", líder cubano confirma que planos de produção de estatais não serão mais determinados de "cima para baixo". Leia mais

Honduras convoca militares após mortes em protestos

Em meio a novos atos contra o governo, presidente hondurenho anuncia envio de soldados para impedir o bloqueio de estradas e fazer a segurança de prédios. Mídia local relata saques, escassez de combustível e greves. Leia mais

ÁSIA

Manifestantes cercam sede da polícia em Hong Kong

Milhares de jovens voltam às ruas e bloqueiam importante via de tráfego da região. Ato exige a renúncia da chefe de governo, a libertação de detidos em protestos e o descarte completo da controversa lei de extradição. Leia mais

CULTURA

Youtuber russo explora os horrores dos "gulags" de Stalin

Maioria dos russos aprova antigo regime do ditador soviético, e jovens nunca ouviram falar das mortes perpetradas no Grande Terror. Agora, filme de estrela do Youtube sobre legado da repressão stalinista quer mudar isso. Leia mais

