As principais notícias do dia 21/04/2020

CORONAVÍRUS

As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus

Mundo tem 2,5 milhões de casos, mais de 175 mil mortes e 660 mil recuperados

Brasil soma 43.079 infecções e 2.741 mortes, segundo Ministério da Saúde

Oktoberfest de Munique é cancelada devido à pandemia

Estados alemães impõem uso de máscara no transporte público

ONG afirma que falta de liberdade de imprensa na China é ameaça mundial

Itália planeja retomada gradual das atividades a partir de 4 de maio

Leia mais

BRASIL

STF autoriza investigação sobre atos anticonstitucionais

Ministro Alexandre de Moraes atende a pedido da Procuradoria-Geral da República para apurar se organizadores de manifestações violaram a Lei de Segurança Nacional. Protesto em Brasília teve a presença de Bolsonaro. Leia mais

"O apoio que Bolsonaro acredita ter só existe na cabeça dele"

Para o cientista político Humberto Dantas, da FGV, participação do presidente em ato pró-intervenção militar não pode ser aceita em "sociedade séria e democrática", e ditadura no país é improvável. Leia mais

Na Amazônia, avanço da covid-19 e invasões ameaçam indígenas

Além do avanço da doença provocada pelo novo coronavírus, população indígena tenta barrar invasões de garimpeiros e madeireiros em territórios. Problemas socioambientais podem agravar efeitos da pandemia na região. Leia mais

Ponto de partida para um novo país, Brasília completa 60 anos

Símbolo internacional de modernidade, cidade sexagenária é fruto de crença na racionalidade e no funcionalismo, mas ideais de então não atendem atualidade. Brasília teve maior renda média do país no final de 2019. Leia mais

Com Bolsonaro, liberdade de imprensa se deteriora no Brasil, diz ONG

País cai pelo segundo ano seguido em ranking da Repórteres sem Fronteiras. Entidade alerta que presidente "segue incentivando ataques a jornalistas" e diz que censura na China favoreceu disseminação do coronavírus. Leia mais

ESPECIAL AMAZÔNIA

O avanço ilegal da soja sobre a floresta

Maior produtor do grão do país, Mato Grosso vive alta de desmatamento e de ilegalidade. Na safra 2018/2019, 64% das novas áreas plantadas estavam no bioma amazônico. Leia mais

MUNDO

Kim Jong-un está em estado grave após cirurgia, diz mídia

Notícia foi veiculada na imprensa dos EUA. Coreia do Sul, entretanto, diz não ter detectado "atividades incomuns" no governo do país vizinho, e autoridades chinesas afirmam não acreditar que Kim esteja gravemente doente. Leia mais

Opinião: Coronavírus traz fronteiras de volta à Europa

A pandemia de covid-19 não só paralisou a globalização, mas mostrou quão fragmentada é a Europa. Não só nas diferenças entre os países, mas nos choques entre classes e gerações, opina Ivaylo Ditchev. Leia mais

ECONOMIA

Por que o preço do petróleo despencou?

Economia global paralisada devido à pandemia de coronavírus faz demanda por petróleo cair e faltar espaço para armazenar os superestoques. Entenda por que o barril fechou em valor negativo pela primeira vez na história. Leia mais

ESPORTE

Coluna Halbzeit: Torcida lança manifesto contra reinício da Bundesliga

Associação de torcidas organizadas na Alemanha se posiciona contra plano de reiniciar campeonatos em maio com jogos-fantasma. "Seria um escárnio para a sociedade e para os engajados na luta contra o coronavírus", diz. Leia mais

________________

Assistir ao vídeo 01:35 Compartilhar Voluntária ajuda idosos na Alemanha durante pandemia Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3bE6x Voluntária ajuda idosos na Alemanha durante pandemia

Assistir ao vídeo 09:03 Compartilhar A produção de soja na Amazônia Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3WkfN A produção de soja na Amazônia

________________