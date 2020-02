As principais notícias do dia 21/02/2020

ALEMANHA

Alemanha eleva presença policial em mesquitas, aeroportos e estações de trem

Governo avalia que extrema direita é principal ameaça à democracia e anuncia reforço na segurança após ataques em Hanau. Leia mais

AfD é acusada de insuflar o ódio e estimular atentados

Políticos dizem que retórica do partido populista de direita estimula ataques como o de Hanau. AfD rejeita culpa. Leia mais

Teorias conspiratórias instigam atentados da extrema direita, diz especialista

Especialista vê semelhanças entre atentados recentes cometidos por extremistas de direita, como em Hanau e Christchurch. Leia mais

Como funciona o controle de armas na Alemanha

Atirador do ataque em Hanau tinha posse de armas. Entenda como é regulamentada essa questão no país. Leia mais

Opinião: Hanau é resultado do racismo cotidiano na Alemanha

Atirador agiu dentro de ambiente social no qual minorias são discriminadas, afirma Sheila Mysorekar. Leia mais

Bolsonaro é tema de carro alegórico na Alemanha

No Carnaval de Colônia, boneco do presidente porta bandeira presa a palito de fósforo diante de passistas carbonizadas. Leia mais

BRASIL

O futuro incerto do Bolsa Família sob Bolsonaro

Benefícios cortados e milhares que aguardam para entrar no programa são realidade para dependentes do Bolsa Família. Leia mais

As maiores vítimas do aborto no Brasil

Levantamento aponta que negras, menores e moradoras da periferia são as que mais morrem após abortos clandestinos. Leia mais

Bolsonaro indica pastor e diretora de festival cristão para Ancine

Ambos ligados à igreja evangélica, Edilásio Barra e Veronica Brendler precisam ser aprovados pelo Senado. Leia mais

"Há confusão sobre o que é feminismo", diz Luiza Trajano

Ex-CEO do Magazine Luiza diz ser possível lutar por igualdade de gênero sem ser contra os homens. Leia mais

MUNDO

Inteligência dos EUA diz que Rússia atua por reeleição de Trump

Oficiais alertam parlamentares de que Moscou vem interferindo para ajudar campanha eleitoral do presidente americano. Leia mais

França começa a desativar sua usina nuclear mais antiga

Perto da fronteira com a Alemanha, Fessenheim opera há 43 anos e é avaliada como de risco por especialistas. Leia mais

AMÉRICA LATINA

Justiça eleitoral veta candidatura de Morales ao Senado da Bolívia

Supremo Tribunal Eleitoral argumenta que ex-presidente não cumpre o requisito de residência permanente no país. Leia mais

