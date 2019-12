As principais notícias do dia 20/12/2019

BRASIL

Bolsonaro diz que Trump desistiu de sobretaxar aço brasileiro

Americano havia anunciado no início do mês que pretendia impor novas tarifas ao aço e alumínio do Brasil. Segundo Bolsonaro, americano anunciou que desistiu da medida em telefonema. Leia mais

O sofrimento da Amazônia vai continuar em 2020?

Mais desmatamento, mais incêndios: especialistas alertam que cenário semelhante ameaça Floresta Amazônica no próximo ano. Enquanto isso, governo pouco faz contra redes criminosas responsáveis pela situação. Leia mais

MUNDO

Parlamento britânico aprova acordo do Brexit

Em vitória para premiê Boris Johnson, maioria conservadora consolida passo fundamental para saída do Reino Unido da UE, mas estabelece prazo apertado para negociar termos do divórcio com Bruxelas. Leia mais

Democratas pressionam Senado por julgamento de Trump

Após aprovarem o impeachment, congressistas de oposição exigem convocação de testemunhas próximas ao presidente e ameaçam adiar encaminhamento do processo para os senadores. Leia mais

Opinião: Na luta pelo clima, é preciso conversar

Nunca antes se falou tanto sobre proteção climática. Mas não uns com os outros, falou-se, sobretudo, alto. É preciso que as gerações conversem e trabalhem juntas, opina Henrik Böhme. Leia mais

Argentina aprova pacote de "emergência econômica"

Principal medida do governo Alberto Fernández, projeto declara um ano de emergência pública, aumenta impostos e prevê expandir os gastos sociais de forma a impulsionar a economia, em severa crise. Leia mais

Operadora francesa é condenada após onda de suicídios

France Télécom e executivos considerados culpados de "assédio moral”. Piora proposital de condições de trabalho para forçar milhares de funcionários com estabilidade a pedir demissão acabou resultando em 60 mortes. Leia mais

ALEMANHA

Opinião: Alemanha desperta para o terror de direita

Extremistas de direita semeiam ódio nas ruas e na internet. Diante de seu número crescente e dos assassinatos que abalam a Alemanha, órgãos de segurança estão finalmente aprendendo a lição, opina Marcel Fürstenau.Leia mais

_______________