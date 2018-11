As principais notícias do dia 20/11/18

ALEMANHA

Governo alemão quer facilitar imigração de trabalhadores

Coalizão de governo chega a acordo sobre projeto de lei que propõe flexibilizar regras para empregar cidadãos de fora da UE. Leia mais

BRASIL

O ministério da Lava Jato

Sérgio Moro começa a preencher cargos da nova pasta da Justiça e Segurança Pública com veteranos da operação no Paraná. Leia mais

A expansão do mercado de armas no Brasil

Vitória de Bolsonaro e expectativa de abrandamento da legislação aquecem mercado brasileiro de armas de fogo. Leia mais

"Cortar direitos trabalhistas não gera emprego"

Para o chefe do Ministério Público do Trabalho, novas flexibilizações de direitos, como previstas por Bolsonaro, seriam desastrosas. Leia mais

Coluna Realpolitik: A importância do Dia da Consciência Negra

Quem olha para a história desse feriado se conscientiza de como os tempos mudam, avalia o colunista Thomas Milz. Leia mais

Cubanos já começam a deixar Mais Médicos

Médicos relatam que receberam orientação do país caribenho e estão parando de atender. Leia mais

Bolsonaro anuncia deputado do DEM como ministro da SaúdeOrtopedista crítico do Mais Médicos, Luiz Mandetta será o terceiro ministro do Democratas no futuro governo. Leia mais

ECONOMIA

Guedes confirma criação de Secretaria de Privatizações

Futuro superministro da Economia não deu detalhes sobre funcionamento da secretaria, que deverá ser vinculada ao seu ministério e acelerar venda de estatais. Leia mais

Airbnb exclui hospedagens em assentamentos na Cisjordânia

Decisão afeta cerca de 200 imóveis localizados em assentamentos israelenses. Grupos palestinos elogiam medida. Leia mais

MUNDO

Juiz bloqueia medida de Trump para dificultar asilo

Magistrado barra temporariamente ordem presidencial que proibia migrantes que cruzassem fronteira ilegalmente de solicitar asilo. Leia mais

Tijuana, estação final para migrantes centro-americanos?

Milhares de migrantes estão parados na cidade na fronteira do México com os EUA. Leia mais

Ivanka Trump utilizou e-mail privado para assuntos da Casa Branca

Filha e assessora de Donald Trump enviou dezenas de mensagens relacionadas ao governo a partir de seu e-mail pessoal. Leia mais

CIÊNCIA

Cachalote achado morto na Indonésia engoliu 6 kg de plástico

Estômago do cetáceo continha centenas de pedaços de resíduos plásticos, entre copos, garrafas e até chinelos. Leia mais

______________

Vinte anos de Estação Espacial Internacional "Pedra fundamental" de 19 toneladas A primeira seção da Estação Espacial Internacional (ISS) a ganhar o espaço sideral, em 20 de novembro de 1998, foi o módulo russo de carga e controle Zarya. Ele pesava mais de 19 mil quilos e media 12 metros. Num exemplo precoce de cooperação internacional, foi encomendado e pago pelos Estados Unidos, mas desenvolvido e construído por uma companhia espacial russa.

Vinte anos de Estação Espacial Internacional República para seis Seis astronautas vivem e trabalham simultaneamente na ISS, enquanto ela atravessa o cosmo a mais de 27 mil quilômetros por hora, completando uma órbita terrestre a cada 90 minutos. Depois da Lua, é o objeto mais luminoso no céu noturno, podendo ser vista a olho nu.

Vinte anos de Estação Espacial Internacional Expedição número um Esta foi a primeira tripulação da ISS: o astronauta americano William Shepherd (c) e os russos Yuri Gidzenko (e) e Serguei Krikalev chegaram à estação espacial em 2 de novembro de 2000, permanecendo nela por 136 dias.

Vinte anos de Estação Espacial Internacional Um longo ano Em média, as tripulações permanecem cinco meses e meio na ISS. Dois que aguentaram bem mais tempo foram o astronauta Scott Kelly (foto), da Nasa, e o cosmonauta da Roscosmos Mikhail Kornienko, totalizando um ano inteiro na estação.

Vinte anos de Estação Espacial Internacional Tripulação multinacional O astronauta canadense Chris Hadfield na ISS, no Natal de 2012. Nos últimos anos, cidadãos de 18 países estiveram a bordo da estação internacional. A maioria veio dos Estados Unidos, seguidos pelos da Rússia. Outros países de origem são Japão, Canadá, Itália, França, Alemanha, Brasil e Reino Unido.

Vinte anos de Estação Espacial Internacional O único brasileiro O primeiro – e único – astronauta brasileiro na ISS é Marcos Pontes, que partiu para a estação em 30 de março de 2006 numa nave russa Soyuz e retornou em 8 de abril, numa missão de dez dias no total, sendo oito na ISS. Em 2018, Pontes aceitou convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para ser ministro da Ciência e Tecnologia.

Vinte anos de Estação Espacial Internacional Ônibus na porta de casa Tripulantes e suprimentos chegam em ônibus espaciais ou naves de carga. Na foto, acopla-se na ISS o Space Shuttle Atlantis, que esteve operante até 2011. Atualmente todos os astronautas chegam em cápsulas Soyuz, de fabricação russa.

Vinte anos de Estação Espacial Internacional Um pouco de ar fresco Até 2018 realizaram-se 210 excursões ao espaço a partir da ISS. No jargão dos astronautas, esses passeios são chamados EVA, ou "extra-vehicular activity". Em 24 de dezembro de 2013 foi a vez de Mike Hopkins ver a ISS pelo lado de fora.

Vinte anos de Estação Espacial Internacional Equipamento fora do comum Diversos braços de robô adornam a ISS. O Canadarm2 mede quase 20 metros e ostenta sete articulações motorizadas. Ele é capaz de levantar até 100 toneladas – ou apenas um astronauta, como, na foto, Stephen Robinson.

Vinte anos de Estação Espacial Internacional Comunidade de pesquisadores Os membros da tripulação dedicam cerca de 35 horas por semana a suas pesquisas. O astronauta alemão Alexander Gerst, da Agência Espacial Europeia (ESA), esteve na ISS pela primeira vez em 2014, observando e analisando as alterações sofridas pelo corpo humano em gravidade zero. Sua segunda missão começou em junho de 2018, e desde outubro ele é o primeiro comandante alemão da estação.

Vinte anos de Estação Espacial Internacional Retorno estressante Quando sua temporada na Estação Espacial Internacional se esgota, os astronautas retornam à Terra em cápsulas Soyuz. O último, emocionante trecho é vencido de paraquedas. Bem-vindos à casa! Autoria: Brigitte Osterath (av)



______________