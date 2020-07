As principais notícias do dia 20/07/2020

A desigualdade econômica na União Europeia

Alemanha: uma nação rica, mas os cidadãos nem tanto

Até agora, o país tem contornado a pandemia com sucesso. Os custos econômicos, no entanto, são enormes: as exportações caíram, e muitas empresas lutam para sobreviver. Detentora da maior economia da UE, a Alemanha teve um PIB de 41.340 euros (2019) per capita. Em 2018, porém, os alemães possuíam um patrimônio líquido de apenas 16.800 euros per capita - metade do observado na Itália.

Autoria: Thomas Kohlmann (ip)