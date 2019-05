As principais notícias do dia 20/05/2019

TECNOLOGIA

Google suspende parte de acesso da Huawei ao Android

Com decisão, smartphones novos da Huawei não poderão acessar vários aplicativos populares. Empresa chinesa está sob pressão de Washington devido a supostos laços com o governo da China. Leia mais

MUNDO

Na posse, novo presidente da Ucrânia dissolve Parlamento e antecipa eleições

Partido de Volodymyr Zelensky quer obter os primeiros assentos na Casa em eleições antecipadas após medida. Ex-comediante inicia mandato sob pressão para realizar reformas. Prioridade é fim de conflito no leste do país. Leia mais

Deutsche Bank detectou transações suspeitas de Trump, diz "NYT"

Executivos do banco alemão teriam ignorado recomendação de funcionários do banco, especialistas em combate à lavagem de dinheiro, para denunciar atividades suspeitas envolvendo empresas controladas por Trump e seu genro. Leia mais

Jornal tem demissão em massa após reportagem sobre aliados de Putin

Jornalistas do "Kommersant" pedem demissão em protesto contra afastamento de dois colegas após reportagem sobre substituição de membros do governo. Ativistas acusam Putin de amedrontar críticos e controlar mídia do país. Leia mais

As diferenças dos direitos de pessoas LGBTI+ dentro da União Europeia

Ranking internacional mostra melhoria geral dos direitos de pessoas LGBTI+ na UE em 2019. Mas ascensão da extrema direita gera temor de restrições. Alemanha tem posição mediana por falta de leis contra discurso de ódio. Leia mais

ALEMANHA

Coluna Checkpoint Berlim: Luxuoso restaurante bane populistas de direita em Berlim

"Não queremos servir a políticos que discriminam pessoas", afirma restaurante ao negar pedido de reserva feito por membros da AfD. Legenda classifica recusa de antidemocrática. Leia mais

