As principais notícias do dia 20/02/2020

O júri da Berlinale 2020

A estrela internacional Bérénice Bejo

Depois de Irons, o membro do júri mais conhecido do público é a atriz argentina Bérénice Bejo. Ela se mudou para a França com os pais aos três anos de idade. Lá, a atriz começou sua carreira em meados dos anos 1990. O grande sucesso chegou em 2011 com o filme "The Artist", que ganhou vários Oscars. Em 2013, Bejo recebeu o prêmio de melhor atriz em Cannes.