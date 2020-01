As principais notícias do dia 20/01/2020

BRASIL

Regina Duarte fará "teste" à frente da Secretaria de Cultura

Bolsonaro se reuniu com a atriz e ambos disseram que estão "noivos", antes de possível confirmação oficial. Ela vai a Brasilia conhecer a pasta. "Quero pacificar a relação da classe artística com o governo" afirmou.Leia mais

Ex-secretário que plagiou nazista diz desconfiar de “ação satânica”

Demitido após onda de repúdio, Roberto Alvim assume responsabilidade por discurso e afasta teoria conspiratória que aponta sabotagem de assessores. “Começo a desconfiar não de uma ação humana, mas de uma ação satânica.” Leia mais

FMI eleva previsão de crescimento para o Brasil em 2020

Reforma da Previdência e setor de mineração contribuem para melhora dos números brasileiros. Economia global deve crescer 3,3% em 2020 e 3,4% em 2021, cifras ligeiramente menores que as de relatório de outubro. Leia mais

MUNDO

Davos se prepara para confronto Trump-Greta

É a primeira vez que ativista ambiental e presidente americano participam de um mesmo evento desde que Trump tratou Greta com sarcasmo no ano passado. Clima está no topo da agenda do Fórum Econômico Mundial deste ano.Leia mais

Opinião: Davos não é um clube exclusivo

Pitoresca Davos é visitada principalmente por turistas ricos. Uma vez por ano, lá acontece o Fórum Econômico Mundial. No entanto, há muito que a elite mundial não se reúne somente entre si, diz Manuela Kasper-Claridge. Leia mais

O peso das atividades domésticas para as mulheres

Segundo Oxfam, valor de trabalho em casa não remunerado realizado em todo o mundo chega a 11 trilhões de dólares por ano. Essas tarefas são assumidas principalmente por mulheres.Leia mais

Harry diz estar triste por deixar deveres reais

Príncipe lamenta ter que abrir mão de suas funções oficiais, dizendo não ter tido outra opção. "Esperança era continuar servindo à rainha. Mas isso não foi possível", afirma em discurso para instituição de caridade.Leia mais

ALEMANHA

Símbolo do time alemão FC St. Pauli na mira da polícia britânica

Ativismo associado à equipe alemã de futebol faz com que sua famosa bandeira apareça em lista de órgão de vigilância contra o terrorismo no Reino Unido, juntamente com emblemas do Greenpeace e Extinction Rebellion.Leia mais

Futura fábrica da Tesla divide moradores na Alemanha

Quando montadora americana anunciou plano de construir "gigafábrica" nos arredores de Berlim, euforia se espalhou entre políticos alemães e moradores da região. Mas agora é a vez dos céticos entrarem em ação.Leia mais

Polícia de Hamburgo encontra corpo que pode ser de brasileiro desaparecido

Corpo é achado em batida policial em apartamento de suspeito que teria tido contato com o carioca. Inquilino do imóvel é preso. Matheus Gabriel Amaro desapareceu em setembro após ir a uma casa noturna na cidade. Leia mais

Justiça alemã condena falso médico que receitava eletrochoques

Homem que se passava por médico na internet convenceu dezenas de mulheres e meninas a auto-aplicarem choques enquanto as observava. Promotores dizem que ele sentia prazer sexual ao ver o sofrimento das vítimas.Leia mais

Ex-assessor da Bundeswehr acusado de traição comeca a ser julgado

Teuto-afegão que atuava como tradutor para as Forças Armadas da Alemanha é suspeito de espionar para serviço de inteligência do Irã. Ele pode ser condenado à prisão perpétua. Leia mais