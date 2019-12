As principais notícias do dia 19/12/2019

BRASIL

Cerco a Flávio Bolsonaro se intensifica

MP-RJ revela que esquema de "rachadinha" em gabinete do filho do presidente usou contas de miliciano e que centenas de milhares de reais foram lavados em negócios com imóveis. Presidente diz que "não tem nada com isso”. Leia mais

João de Deus é condenado a 19 anos de prisão por crimes sexuais

É a primeira sentença imposta ao "médium” relacionada à enxurrada de denúncias por abuso sexual. Ele já tinha uma condenação por posse ilegal de armas de fogo, e está detido há um ano. Leia mais

O clima hostil contra os povos indígenas no Brasil

Ativistas denunciam aumento de ataques contra comunidades indígenas e postos da Funai. Órgãos de segurança e militares não conseguem controlar a situação, e governo fala em liberar terras para exploração econômica. Leia mais

MUNDO

Poloneses protestam contra reforma judiciária

Milhares vão às ruas de toda a Polônia protestar contra um novo projeto de lei do partido governista PiS. Os manifestantes querem impedir uma legislação acusada de visar silenciar juízes. Leia mais

Opinião: Trump merece seu impeachment

Continuar aceitando os mandos e desmandos do presidente dos EUA não é mais opção. Os democratas estão certos em acusar Donald Trump de abuso de poder e obstrução do Congresso, opina Alexandra von Nahmen. Leia mais

Portugal prevê orçamento histórico para 2020

Pela primeira vez em 45 anos, proposta orçamentária estabelece um superávit. Governo socialista visa aumentar desempenho econômico e reduzir a dívida externa do país, uma das maiores da União Europeia. Leia mais

Itália prende 334 em megaoperação contra máfia

Ação contra ramificações da 'Ndrangheta, que ocorreu também na Alemanha, Suíça e Bulgária, prende políticos, empresários e autoridades envolvidas em diversos delitos, como extorsões, homicídios e tráfico de drogas. Leia mais

Incêndios florestais levam a estado de emergência na Austrália

Nova Gales do Sul enfrenta mais de 100 focos de incêndio, muitos estão fora de controle. Em Sidney, autoridades alertam para riscos à saúde devido à fumaça tóxica e calor extremo. Temperaturas batem recordes.Leia mais

Homem abre fogo perto de sede de agência inteligência da Rússia

Pelo menos um funcionário do FSB, órgão sucessor da KGB, morreu. Outras cinco pessoas ficaram feridas no ataque, no centro de Moscou. Leia mais

CULTURA

Coluna Periscópio: Para Anna Karina

Anna Karina, atriz símbolo da Nouvelle Vague, morreu há pouco em Paris. Mais que musa de Jean-Luc Godard, ela é também autora do movimento que mudou a história do cinema. Leia mais

Assistir ao vídeo 02:02 Compartilhar "Pequim nunca exigiu fornecimento de dados", diz Huawei Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3V6J0 "Pequim nunca exigiu fornecimento de dados", diz presidente da Huawei

Dez estrelas ressuscitadas por computador Carrie Fisher em 'Star Wars' Para permitir que a Princesa Leia aparecesse em "Star Wars: Episódio 9", apesar da morte de Carrie Fisher em 2016, imagens inéditas da personagem, filmadas para "O despertar da Força" e "Os últimos Jedi", foram usadas numa última homenagem à atriz que fez parte da série desde o início. A última parte da saga épica espacial estreia em dezembro de 2019.

Dez estrelas ressuscitadas por computador Peter Cushing em 'Rogue One' Cushing apareceu no primeiro filme de Guerra nas Estrelas em 1977 como governador Grand Moff Tarkin. O ator, morto em 1994, ressuscitou para "Rogue One: Uma história Star Wars" (2016), ao lado de uma Carrie Fisher com 19 anos. Ambas as personagens foram recriadas por computador e com a ajuda de atores substitutos, o que desencadeou debates sobre a ética de ressuscitar atores mortos há muito.

Dez estrelas ressuscitadas por computador Philip Seymour Hoffman em 'Jogos vorazes' A maioria das cenas de Philip Seymour Hoffman para as duas partes de "Jogos vorazes: A esperança" estava concluída antes de ele morrer, em 2014. Especulou-se que as demais seriam recriadas digitalmente. Mas, como o sutil trabalho do ator não pôde ser gerado por um computador, partes do script foram reescritas. CGIs (imagens geradas por computador) só foram usadas em poucas cenas.

Dez estrelas ressuscitadas por computador Oliver Reed em 'Gladiador' O ator inglês morreu bem no meio das filmagens de "Gladiador", de Ridley Scott (2000). Aqui também o roteiro foi reescrito, mas algumas cenas cruciais foram criadas através da computação gráfica, usando imagens existentes do ator. Reed foi nomeado postumamente para o prêmio de melhor ator coadjuvante da Academia Britânica de Cinema e Televisão, por sua atuação como Antonius Proximo.

Dez estrelas ressuscitadas por computador Roy Scheider em 'Iron Cross' O ator mais conhecido como chefe da Polícia Martin Brody em "Tubarão" (1975) morreu antes das filmagens de "Iron Cross" (2009) serem concluídas. Em seu papel final no cinema, Scheider é um policial aposentado de Nova York que viaja para Nurembergue, na Alemanha. Suas cenas também foram concluídas usando CGI.

Dez estrelas ressuscitadas por computador Audrey Hepburn em anúncio de chocolate A estrela de comédias românticas atemporais como "A princesa e o plebeu" (1953) e "Bonequinha de luxo" (1961) encarna elegância sedutora; seus filmes evocam a nostalgia de tempos passados – imagens perfeitas para promover um produto. Uma versão jovem da atriz foi ressuscitada por CGI para um anúncio de chocolate em 2014. Apesar da tecnologia de ponta, ela agia de forma um tanto robótica.

Dez estrelas ressuscitadas por computador Bruce Lee vende uísque O astro das artes marciais Bruce Lee, morto em 1973, foi ressuscitado para um anúncio do uísque Johnny Walker em 2013 na China. Filmado na moderna Hong Kong, o comercial combinou CGI e um ator parecido com Lee. Os fãs ficaram indignados, não apenas porque o anúncio recriou uma versão pálida do ícone, mas porque promovia álcool – que a estrela do kung fu se absteve de beber durante toda a vida.

Dez estrelas ressuscitadas por computador Brandon Lee em 'O Corvo' O filho de Bruce Lee foi ferido fatalmente no set em 1994, alguns dias antes da conclusão das filmagens, mas o diretor Alex Proyas decidiu terminar "O Corvo". Brandon Lee se tornou o primeiro ator morto recriado com CGI. Seu dublê lhe emprestou o corpo, e o rosto de Lee foi adicionado posteriormente. Iluminação escura e takes estratégicos criaram um efeito uniforme, no filme que se tornou cult.

Dez estrelas ressuscitadas por computador Paul Walker in 'Velozes & furiosos 7' Na metade das filmagens de "Velozes e furiosos 7", Paul Walker morreu num acidente de carro. Porém suas cenas foram minuciosamente completadas com CGI. O irmão de Walker, Cody, o substituiu; as características faciais do ator falecido e 15 anos mais velho foram adicionadas à performance de Cody – em 260 cenas do filme. O efeito é bastante convincente.

Dez estrelas ressuscitadas por computador Laurence Olivier em 'Capitão Sky' O ator britânico já estava falecido há quase 13 anos quando foi ressuscitado para a ficção científica retrô "Capitão Sky e o mundo de amanhã" (2004). A personagem póstuma de Laurence Olivier, Dr. Totenkopf, aparece na forma de uma cabeça sem corpo. As imagens foram retiradas de filmagens anteriores. O filme se tornou um clássico cult. Autoria: Elizabeth Grenier (ca)



