As principais notícias do dia 19/11/18

Dez locais imperdíveis na França

Alpes

Localizado na fronteira sudeste do país, o Maciço do Mont Blanc atrai montanhistas de todo o mundo. O próprio Mont Blanc, com 4.810 Metros é o ponto culminante dos Alpes. A primeira escalada ao seu topo, registrada em 1786, marca o início do alpinismo moderno. Hoje, mais de 100 rotas levam ao "Teto da França".