As principais notícias do dia 19/10/18

Dez lugares românticos na Alemanha

Penhascos de Rügen

Há séculos, os penhascos de giz da Ilha de Rügen geram fascínio. Eles ficaram conhecidos especialmente graças às obras do pintor Caspar David Friedrich (1774-1840), um dos principais representantes do início do Romantismo. As formações geológicas pertencem ao Parque Nacional Jasmund, no nordeste da ilha que fica no Mar Báltico.