As principais notícias do dia 19/03/2019

MUNDO

Trump afirma que apoiará entrada do Brasil na OCDE

Em contrapartida, governo americano exige fim de tratamento privilegiado para o Brasil na Organização Mundial do Comércio. Leia mais

Um monastério italiano e os "guerreiros culturais" de Bannon

Ex-assessor de Donald Trump quer realizar cursos educacionais para criar uma vanguarda política populista de direita capaz de lançar uma "cruzada" na Europa. Leia mais

Premiê da Nova Zelândia afirma que jamais dirá nome do atirador de Christchurch

Em discurso no Parlamento, Jacinda Ardern diz que autor do massacre em mesquitas não deve ter a notoriedade que desejava alcançar e critica redes sociais por difusão de imagens do atentado. Leia mais

Polícia investiga ataque de Utrecht como terrorismo

Investigadores afirmam que carta encontrada no carro do principal suspeito indica que ele teve motivações terroristas. Família dele na Turquia diz acreditar que se trata de uma questão pessoal com uma das vítimas. Leia mais

MEIO AMBIENTE

Pobres pagam mais pela água do que ricos, afirma ONU

Em todo o mundo, pessoas pobres ou que sofrem discriminação social têm maior probabilidade de ter acesso limitado a água potável e saneamento adequado, afirma relatório da Unesco. Leia mais

FUTEBOL

Coluna Halbzeit: Pirotecnia pode estar com dias contados nos estádios alemães

Se de um lado a federação tende a um endurecimento cada vez maior, para as torcidas organizadas cada sinalizador aceso equivale a uma mensagem à cartolagem. Nessa disputa, acaba perdendo o torcedor comum. Leia mais

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter