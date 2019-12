As principais notícias do dia 18/12/2019

BRASIL

Operação mira Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz

Franquia de chocolates do senador foi alvo de busca e apreensão. Promotores investigam se estabelecimento foi usado para lavar dinheiro de esquema de "rachadinha”. Parentes de ex-mulher do presidente também foram alvos. Leia mais

Coluna RealPolitik: O que aprendi no primeiro ano de Bolsonaro

A política, como a vida, é uma caixa de surpresas. Da China aos EUA, de Jerusalém a Washington, o primeiro ano do presidente Jair Messias Bolsonaro foi repleto delas, comenta o jornalista Thomas Milz. Leia mais

Coluna Meus Caros Brasileiros: Meus mestres brasileiros

Em nenhum outro lugar do mundo fui tão bem recebida, senti tanto calor humano, tanto amor e tanta hospitalidade. Não há crise que possa apagar essa gratidão e esse reconhecimento. Leia mais

MUNDO

Ministério Público da Bolívia ordena prisão de Evo Morales

Ex-presidente, atualmente na Argentina, foi acusado de "sedição, terrorismo e financiamento ao terrorismo” pelo governo interino boliviano. Leia mais

Parlamento Europeu condena "zonas livres de ideologia LGBT" na Polônia

Legislativo europeu aprova moção pedindo a Varsóvia que revogue todas as resoluções de governos regionais contra gays, lésbicas e transgêneros. Em 2019 foram registrados mais de 80 casos do tipo no país. Leia mais

"Não acessamos dados de usuários", afirma presidente da Huawei

A gigante chinesa é líder mundial em tecnologia 5G, mas tida como ameaça à segurança de dados. Em exclusiva à DW, seu presidente, Liang Hua, assegura que Pequim nunca exigiu fornecimento de dados. Leia mais

Macron descarta abrir mão de reforma da Previdência

Palácio do Eliseu anuncia disposição de "melhorar" a proposta através de discussões com os sindicatos. Governo se reúne com sindicalistas e empregadores para tentar evitar paralisações durante o fim do ano. Leia mais

ALEMANHA

Governo alemão aprova proibição da "cura gay” para menores

Lei prevê multas para quem fizer publicidade das chamadas "terapias de conversão sexual”. Pais e "terapeutas” que submeterem adolescentes ao procedimento podem ser condenados a um ano de prisão. Leia mais

Opinião: A Alemanha precisa se abrir

Pessoas que vieram do exterior para trabalhar na Alemanha: por um longo tempo, esse foi um assunto delicado. Mas agora os fatos são tão contundentes que o país precisa se abrir ainda mais, diz Jens Thurau. Leia mais

ECONOMIA

Fusão de Fiat Chrysler e Peugeot cria 4ª maior montadora do mundo

Negócio deve levar até 15 meses para ser concluído, originando grupo com receita de quase 170 bilhões de euros e produção de 8,7 milhões de carros por ano. Acerto visa gerar economia anual de 3,7 bilhões de euros. Leia mais

