As principais notícias do dia 18/12/2018

BRASIL

CNJ recria auxílio-moradia para juízes

Benefício volta a vigorar menos de um mês após ter sido suspenso. Segundo Conselho Nacional de Justiça, regras desta vez serão mais rígidas para a concessão do pagamento, que poderá chegar a 4.377 reais mensais. Leia mais

Denúncias contra João de Deus já passam de 500

Força-tarefa recebe centenas de relatos de mulheres que se dizem vítimas de abuso cometido pelo médium. Preso em Goiás, ele quer transferência para prisão domiciliar. Leia mais

A reviravolta no caso Battisti

Italiano é pivô de um imbróglio jurídico com repercussões políticas que se arrasta desde 2007. Poupado por Lula, ele teve extradição decretada por Temer, antecipando decisão que Bolsonaro também prometera tomar. Leia mais

MUNDO

Acirramento do clima político chega às ruas europeias

Na Hungria, marchas contra lei trabalhista; na Albânia, contra taxas escolares; na Sérvia, contra violência estatal; e os "coletes amarelos" da França já arrancam primeiras concessões. A Europa está unida em protesto? Leia mais

Opinião: O princípio do fim de Viktor Orbán?

Chamada "lei dos escravos" leva milhares de húngaros às ruas do país. A reação do governo é cada vez mais absurda, e a Hungria pode estar diante de um futuro sombrio, opina Keno Verseck. Leia mais

Primeiro-ministro belga renuncia

Charles Michel vinha enfrentando protestos e abandono de parceiros de coalizão após adesão do país ao Pacto Global para Migração das Nações Unidas. Leia mais

Trump faz acordo para fechar fundação acusada de irregularidades

Processo da promotoria de Nova York acusa o presidente americano de usar a Fundação Trump, uma organização beneficente, para atender a interesses próprios. Leia mais

Cresce número de jornalistas mortos em 2018

Relatório da ONG Repórteres Sem Fronteiras aponta que 80 profissionais da imprensa foram assassinados em todo o mundo neste ano, 15 a mais que em 2017. Leia mais

Quem vai pagar pela festa imperial japonesa?

Uma coalizão de grupos religiosos e de cidadãos não quer que o governo japonês use o dinheiro dos contribuintes para cobrir os custos dos ritos religiosos para a entronização do novo imperador no ano que vem. Leia mais

Igualdade de gênero no trabalho levará mais de 200 anos, diz estudo

Fórum Econômico Mundial alerta para declínio de participação feminina na política e acesso desigual à saúde e à educação. Brasil registra em 2018 retrocesso significativo. Leia mais

ALEMANHA

Polícia alemã investiga mesquita suspeita de apoiar terrorismo

Agentes fazem buscas em mesquita em Berlim que seria ponto de encontro entre membros da cena salafista radical alemã. Leia mais

ECONOMIA

China celebra 40 anos de reforma econômica

Em discurso marcado por pressão para que Pequim acelere suas reformas, presidente chinês apresenta panorama do avanço social e econômico da China nas últimas quatro décadas. Leia mais

ESPORTE

Coluna Halbzeit: "Vice-Kusen": um passado brasileiro e um presente difícil

Fãs do Leverkusen gostam de lembrar de tempos em que o "clube da aspirina" buscava no Brasil sua base. Foi nessa época que ganhou o apelido dos rivais de "Vizekusen". Mas o futebol de hoje nem para vice está bastando. Leia mais

______________