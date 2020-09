As principais notícias do dia 18/09/2020

BRASIL

"Monitoramento da Amazônia corre risco real sob Bolsonaro"

Em entrevista, Gilberto Câmara, ex-diretor do Inpe, diz que governo brasileiro inventa inimigos ao atacar instituto e tenta desviar foco, enquanto floresta queima por inação das autoridades. Leia mais

Número de mortos por covid-19 no Brasil passa de 135 mil

País registrou mais 858 óbitos nesta sexta-feira. Número de casos se aproxima de 4,5 milhões. Titular do Turismo testa positivo – é nono ministro com covid-19. Leia mais

MUNDO

França reitera oposição ao acordo Mercosul-UE

Após receber relatório de especialistas, governo em Paris diz que continua contra pacto comercial com sul-americanos devido a motivos ambientais, formulando três "exigências", incluindo a contenção do desmatamento. Leia mais

Países europeus impõem novas restrições para conter covid-19

Enquanto mundo supera marca de 30 milhões de casos de covid-19, governos europeus lutam contra taxas alarmantes de transmissão. Reino Unido limita reuniões, e França se prepara para endurecer medidas em várias cidades. Leia mais

EUA anunciam proibição do TikTok e do WeChat

Governo Trump cita preocupações com a segurança nacional americana e privacidade de dados para banir serviços chineses de lojas de aplicativos nos EUA. Medida levanta dúvidas sobre acordo entre TikTok e americana Oracle. Leia mais

ALEMANHA

Apesar da Oktoberfest cancelada, Munique se diverte

Maior festival público do mundo foi cancelado este ano devido ado coronavírus. Mas a capital da Baviera contornou o problema com a criação de eventos alternativos que também podem beneficiar o turismo no futuro. Leia mais

Promotoria alemã apura se hackers causaram morte de paciente

Ataque cibernético paralisou servidores de hospital de Düsseldorf e fez com que ambulâncias fossem desviadas para centros médicos mais distantes. Atraso no atendimento pode ter provocado morte de mulher de 78 anos. Leia mais

ESPORTE

Por medo da covid-19, time de futebol alemão perde por 37 a 0

Atleta adversário tivera contato com infectado menos de duas semanas antes. Para evitar multa por não comparecimento, equipe de liga regional enviou apenas sete jogadores a campo e manteve distanciamento. Leia mais

SAÚDE

Virologista rebate mitos sobre a covid-19

Em cartazes de protesto e na internet circulam diversas teorias, absurdas ou plausíveis, que atribuem culpas pela pandemia ou rechaçam medidas de precaução. Especialista alemão em coronavírus responde a algumas delas. Leia mais

_____________________