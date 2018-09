As principais notícias do dia 18/09/18

Os países mais visitados do mundo

#6: México

O México, o único país latino-americano na lista dos dez mais visitados do mundo em 2017, recebeu 39,3 milhões de turistas internacionais, o que representa uma alta de 12% em comparação a 2016, quando ficou na oitava posição. As ruínas de Teotihuacán (foto), as praias de Cancún e o centro histórico da Cidade do México estão entre os vários destaques do país.