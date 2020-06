As principais notícias do dia 18/06/2020

BRASIL

Weintraub anuncia saída do Ministério da Educação

Alvo de inquéritos, ele deixa o governo após desgaste político com STF. Nome de seu substituto não foi informado. Leia mais

Fabrício Queiroz é preso

Ex-assessor de Flávio Bolsonaro é detido no âmbito da investigação de um suposto esquema de "rachadinha". Leia mais

Brasil se posiciona contra inquérito da ONU sobre violência policial nos EUA

País se alinha aos EUA contra criação de comissão de inquérito internacional sobre violência contra negros americanos. Leia mais

"Extermínio indígena pode levar TPI a julgar Bolsonaro"

Ex-juíza do tribunal de Haia acha improvável julgamento do presidente por gestão da pandemia, mas vê espaço para avançar a denúncia por dizimação indígena. Leia mais

Coluna Realpolitik: Acabou a "liberdade dos tolos"?

Ativistas pró-governo como os 300 do Brasil se sentiram livres para afrontar a democracia por semanas. Leia mais

MUNDO

Forças antidemocráticas estão à espreita na pandemia, alerta Merkel

Líder alemã faz discurso ferrenho em defesa do projeto europeu e diz que reação à crise do coronavírus definirá papel do bloco no mundo. Leia mais

Procuradoria alemã acusa Rússia por morte de rebelde tchetcheno em Berlim

Para promotores, combatente georgiano de origem tchetchena foi morto a mando do Kremlin. Berlim quer sancionar Moscou. Leia mais

Justiça da UE declara lei de Orbán contra ONGs ilegal

Máxima corte europeia considera que lei húngara viola princípios do bloco. Leia mais

ONU: mundo tem quase 80 milhões de pessoas deslocadas à força

Número quase dobra em uma década, e agência da ONU diz que 1% da população mundial está deslocada. Leia mais

Opinião: Vamos derrubar estátuas para descolonizar

Movimento para remover monumentos a figuras associadas à escravidão não é destruição da história, opina Waafa Albadry. Leia mais

ALEMANHA

Por 30 anos, experimento em Berlim entregou órfãos a pedófilos

Estudo detalha projeto bizarro no lado ocidental da capital alemã. Leia mais

Suspeita de corrupção recai sobre estrela do partido de Merkel

Deputado de 27 anos misturou política e interesse pessoal. Escândalo pode custar carreira política de Philipp Amthor. Leia mais

Trump insuflou a violência policial contra negros, diz Spike Lee