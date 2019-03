As principais notícias do dia 18/03/2019

Antes de Bolsonaro: presidentes brasileiros nos EUA

Setembro de 1986: Sarney visita Reagan

Além de se reunir com Ronald Reagan, José Sarney proferiu um discurso ao Congresso. Os líderes discutiram a crise do endividamento internacional e a recusa do Brasil em assinar um acordo formal com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Outro tema foi a manutenção pelo Brasil da reserva de mercado para produtos de informática, mesmo com possíveis sanções pelos EUA. Pelé também estava na comitiva.