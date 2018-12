As principais notícias do dia 17/12/2018

MUNDO

Concessões aos "coletes amarelos" colocam França no vermelho

No ano passado, pela primeira vez desde 2007, a França conseguiu se manter abaixo do teto de déficit da UE de 3% do PIB. Em 2019 esta barreira deve ser suplantada novamente, em parte devido às concessões de Macron. Leia mais

ONU aprova pacto global sobre refugiados

Documento que pretende criar respostas adequadas para lidar com o fluxo de refugiados é aprovado por larga maioria. Assim como ocorreu com pacto para migração na semana passada, texto é rejeitado por EUA e Hungria. Leia mais

May quer votar Brexit na semana de 14 de janeiro

Com dificuldade para promover o acordo negociado com a UE, primeira-ministra britânica marca nova votação no Parlamento e refuta sugestão de novo referendo. Leia mais

Nas ruas, o redespertar da oposição húngara

O estopim é uma lei prejudicial aos trabalhadores, aprovada para compensar escassez de mão de obra no país. Mas a insatisfação vai muito além. Onda de protestos desafia o governo Viktor Orbán como nunca antes. Leia mais

Morre quinta vítima do atentado de Estrasburgo

Polonês ferido durante o ataque terrorista da semana passada não resiste aos ferimentos. Ele e seu amigo italiano, também morto, confrontaram o atirador e evitaram um massacre nas proporções do de Paris em 2015. Leia mais

ALEMANHA

Escola em Berlim rejeita filho de político da AfD

Colégio da linha Waldorf gera alvoroço ao recusar matrícula de aluno por ele ser filho de um membro do partido populista de direita. Secretária de Educação de Berlim critica decisão e convoca administração da escola. Leia mais

Alemanha investiga rede extremista na polícia de Frankfurt

Estado de Hessen apura rede neonazista formada por policiais, afirma jornal. Grupo é suspeito de fazer ameaças a uma advogada de origem turca que representou vítimas de violência de extrema direita. Leia mais

Coluna Alemanices: Diretos e produtivos: os alemães no ambiente de trabalho

Falar sem rodeios não é necessariamente sinal de arrogância no ambiente corporativo. Com foco na produtividade, os alemães muitas vezes evitam conversas sobre vida pessoal e outros temas não relacionados ao trabalho. Leia mais

Coluna Checkpoint Berlim: O mais novo monumento tombado em Berlim

Ruínas de antiga estação de espionagem dos Estados Unidos agora estão protegida de demolição. Construção icônica foi um dos principais cenários da Guerra Fria na capital alemã. Leia mais

BRASIL

Embraer e Boeing acertam termos de parceria

Acordo prevê criação de uma nova empresa de aviação comercial, com 80% de participação da gigante americana. Boeing vai pagar 4,2 bilhões de dólares aos brasileiros. Transação precisa ser aprovada pelo governo federal. Leia mais

