As principais notícias do dia 17/09/18

ALEMANHA

Escândalo ameaça derrubar chefe da inteligência alemã

Merkel já teria decidido demitir Hans-Georg Maassen, que está no centro de uma polêmica após minimizar a violência de extrema direita no leste do país. Leia mais

Opinião: Em floresta alemã, uma batalha pelo clima

O protesto por um pedaço de uma mata ancestral na Alemanha vai muito além de alguns ativistas abraçadores de árvores. Trata-se do futuro da energia e da proteção climática no mundo todo, opina Sonya Diehn. Leia mais

BRASIL

Mulheres, uma frente contra Bolsonaro

Ataque de hackers contra grupo de mulheres no Facebook com mais de 2 milhões de integrantes chama a atenção para um dos maiores focos de resistência ao candidato do PSL: o eleitorado feminino. Leia mais

Brasileiros criam debate que não existe na Alemanha

"Nazismo de esquerda": internautas tentam "ensinar" história a alemães após vídeo da embaixada. Discussão levantada aparece há alguns anos em círculos de direita brasileiros, mas nunca existiu entre historiadores sérios. Leia mais

MUNDO

O dia em que as tropas soviéticas se retiraram da Polônia

Há 25 anos, soldados da União Soviética deixavam o território polonês depois de quase meio século. Retirada dos militares abriu caminho para a adesão da Polônia e de outros países do Leste Europeu à Otan. Leia mais

Gays, as vítimas esquecidas de Franco

Durante décadas, a ditadura franquista perseguiu aqueles que ousaram desafiar seu modelo nacionalista e católico de sociedade na Espanha. Leia mais

TECNOLOGIA

Alemanha estreia trem movido a hidrogênio

Primeiro do mundo a entrar em operação, "trem do futuro" fará trajeto regular de 100 quilômetros no norte do país. Uma alternativa para ajudar o país em sua ambiciosa meta climática. Leia mais

Checkpoint Berlim: Empresa de transporte público lança aplicativo de carona em Berlim

Aplicativo BerlKönig funciona de modo semelhante ao Uber. Diferença é que o novo serviço berlinense é coletivo, com vans que levam vários passageiros em trajetos semelhantes. Leia mais

____________

