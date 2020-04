As principais notícias do dia 17/04/2020

Os vencedores do World Press Photo Award 2020

Vitória no último segundo

A vencedora na categoria "Esporte, imagem individual", do canadense Mark Blinch, parece uma pintura. Kawhi Leonard, do Toronto Raptors (agachado, de branco, no centro), vê sua bola entrar no cesto, garantindo a vitória de seu time já depois de a campainha ter sinalizado o final do jogo. Assim, o Raptors, de Toronto, se tornou o primeiro time fora dos EUA a vencer um campeonato da NBA.