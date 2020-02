As principais notícias do dia 17/02/2020

Picasso e a Segunda Guerra Mundial

Através do Atlântico

PIcasso requereu a cidadania francesa no início dos anos 1940, mas o pedido foi rejeitado por suas posições políticas: ele era próximo do comunismo. Sem poder exibir sua obra em Paris, o artista foi celebrado em 1939 e 1940 no MoMA, de Nova York, com uma retrospectiva de seus principais trabalhos, incluindo "Guernica", o doloroso tributo às vitimas da Guerra Civil espanhola (1936-1939).