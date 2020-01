As principais notícias do dia 17/01/2020

BRASIL

Bolsonaro demite secretário que copiou ministro de Hitler

Roberto Alvim criou polêmica ao parafrasear Joseph Goebbels em vídeo para anunciar criação de prêmio de artes. Presidente da Câmara, Confederação Israelita e embaixada da Alemanha criticam secretário. Leia mais

Discurso de Alvim com referências ao nazismo gera repúdio maciço nas redes

Ex-secretário de Cultura que plagiou Joseph Goebbels foi condenado de maneira praticamente unânime por usuários de redes sociais, segundo levantamento. Até mesmo influenciadores da extrema direita evitaram defendê-lo. Leia mais

O que levou centenas de indígenas a encontro no Xingu

Em reunião histórica, Raoni e outras lideranças elaboram documento que será enviado a Brasília. Representantes de 47 etnias se posicionam contra planos do governo Bolsonaro de explorar economicamente terras indígenas. Leia mais

Bolsonaro é autor de mais da metade dos ataques a jornalistas em 2019, diz Fenaj

Em todo o ano foram registrados 208 casos de ataques a veículos de comunicação e jornalistas, um aumento de 54%. Presidente foi responsável por 121 deles, afirma a entidade. Leia mais

MUNDO

Uma mulher pode derrotar Donald Trump?

Após atrito entre Elizabeth Warren e Bernie Sanders, a pergunta se uma representante feminina pode chegar à Casa Branca ocupa agora democratas americanos. Leia mais

Natalidade na China é menor em 70 anos e preocupa a economia

Índice de nascimentos é o mais baixo desde a fundação do regime comunista, em 1949, com 10,48 nascimentos para cada mil habitantes, e pode acarretar redução da força de trabalho. População atinge a marca de 1,4 bilhão. Leia mais

Opinião: Colapso do Irã não é iminente

Embora sociedade iraniana esteja em alvoroço, situação não se compara à revolução de 1979, e protestos não se espalham por todas as camadas sociais, opina Rainer Hermann, do jornal "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Leia mais

Khamenei chama Trump de "palhaço" e exalta ataque a bases dos EUA

Em primeiro sermão desde 2012, líder supremo do Irã afirma que Trump finge apoio ao povo iraniano e pede união após dizer que queda de avião foi "acidente trágico". EUA admitem que militares ficaram feridos. Leia mais

Irã ainda tem suas milícias aliadas sob controle?

Durante décadas, Teerã montou milícias em vários países árabes. Elas podem ser usadas em caso de conflito com os Estados Unidos. A questão agora é se esses grupos ainda se mantêm fiéis à República Islâmica. Leia mais

ALEMANHA

Alemanha aperta cerco contra pornografia infantil

Bundestag aprova novas leis que permitem policiais se passarem por crianças para acessar portais e prender suspeitos, além de reforçar proteção contra o aliciamento em redes sociais e aplicativos de mensagens. Leia mais

ECONOMIA

China tem o menor crescimento econômico em quase 30 anos

Apesar de ritmo lento devido a disputas com os Estados Unidos e queda no consumo, economia do país asiático cresce 6% em 2019, pouco abaixo do registrado em 2018, e já mostra sinais de recuperação. Leia mais

_________________

Assistir ao vídeo 04:55 Compartilhar Alemanha vista de cima: região de Berchtesgaden Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3WNTJ Alemanha vista de cima: região de Berchtesgaden

Raoni e a união dos indígenas Chegada Atendendo ao chamado de cacique Raoni, mais de 600 lideranças indígenas de 47 etnias, como os tapirapé (foto) se deslocaram pelo rio Xingu ou pelas estradas de terra até o local do encontro, de 12 a 17 de janeiro. A viagem de muitos indígenas até o local da reunião, Terra Indígena Capoto Jarina, Mato Grosso, foi apoiada com recursos recebidos de doadores internacionais.

Raoni e a união dos indígenas No meio do conflito Indígenas enauê-nauê habitam terras na região de Juara, Mato Grosso. Devido à tensão e a conflitos recentes com fazendeiros, os indígenas tiveram que ir a Vilhena, em Rondônia, para embarcar rumo à aldeia que sedia o encontro. No ritual sagrado, eles tocam a flauta e cantam tentando imitar o som do instrumento.

Raoni e a união dos indígenas Mulher Kayapó A pintura corporal faz parte do cotidiano das mulheres kayapó, e é vista como parte do vestuário. Há diferentes tipos de pintura, das cotidianas às usadas em ocasiões especiais, como rituais sagrados e manifestações. Na foto, uma mulher kayapó segura um facão durante uma dança com os homens, numa demonstração de coragem e força.

Raoni e a união dos indígenas Dança dos homens Homens yawalapiti fazem dança típica durante o encontro. Eles são uma das 16 etnias que habitam o Parque Indígena do Xingu, primeiro grande território demarcado no país, em 1961. A área incide sobre 10 municípios do norte de Mato Grosso e foi idealizado pelo irmãos Villas Bôas.

Raoni e a união dos indígenas Segurança Durante toda a participação de Raoni nas reuniões na chamada Casa dos Homens, no centro da aldeia Piaraçu, dois jovens se encarregaram da segurança do líder. Em sua última aparição num evento do tipo, um participante avançou sobre Raoni e o assustou. Caciques tradicionais também acompanhavam as discussões e falas dos participantes.

Raoni e a união dos indígenas Alessandra Munduruku A participação das mulheres foi destaque durante a reunião. Alessandra Munduruku, que sofre ameaças por sua atuação em defesa do território de seu povo, cobrou que países ricos se posicionem contra projetos de exploração em terras indígenas, como construção de hidrelétricas. Só na bacia do rio Tapajós, região dos munduruku, há cerca de 60 usinas em operação.

Raoni e a união dos indígenas Aldeia Piaraçu A aldeia Piaraçu faz parte da Terra Indígena Capoto Jarina, região norte do Mato Grosso. Com 635 mil hectares, as aldeias são formadas por povos txukahamae e mentuktire e subgrupos kayapo. Homologado em 1991, o território está dentro dos municípios Marcelândia, Peixoto de Azevedo e São José do Xingu.

Raoni e a união dos indígenas Estrada e balsa A rodovia estadual MT 322, antiga BR 080, marca a divisa entre os territórios do Parque do Xingu e Terra Indígena Capoto Jarina. O trecho que corta os territórios indígenas não é pavimentado, onde carretas carregadas de soja, milho e algodão transportam a carga do Mato Grosso e Pará. Para cruzar o rio Xingu, é preciso usar o serviço de balsa, operados pelos indígenas. Autoria: Nádia Pontes (de Aldeia Piaraçu, Mato Grosso)



_________________