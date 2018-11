As principais notícias do dia 16/11/18

BRASIL

Intervenção no Rio segue sem fiscalização do Congresso

No Senado, comissão sobre o tema não foi instalada. Na Câmara, as atividades estão paradas. Ocupando vazio deixado pelas autoridades, grupos da sociedade monitoram ações das forças federais no estado. Leia mais

Moro antecipa saída do Judiciário

Juiz federal deixa cargo antes de janeiro para participar da equipe de transição de Jair Bolsonaro. Leia mais

MUNDO

Camboja condena ex-líderes comunistas por genocídio

Últimos dirigentes do movimento Khmer Vermelho, que governou o Camboja nos anos 1970, recebem penas de prisão perpétua. Leia mais

Que poder tem Trump contra caravana de migrantes?

Presidente dos EUA enviou soldados para a fronteira com o México, restringiu as leis de asilo e ameaçou o uso de força militar. Leia mais

Quadro é leiloado por valor recorde para artista vivo

Obra do pintor britânico David Hockney, de 81 anos, é vendida por mais de 90 milhões de dólares em Nova York. Leia mais

ALEMANHA

A menina de origem judaica abraçada por Hitler

Foto de 1933 mostra ditador nazista ao lado de garota de seis anos de idade cuja avó era judia. Imagem, que traz dedicatória assinada por Hitler, foi arrematada em leilão por mais de 11,5 mil dólares. Leia mais

Maioria dos alemães quer que Merkel vá até o fim do mandato

Sondagem diz que 56% dos alemães desejam que chanceler federal governe a Alemanha até 2021, e 50% estão satisfeitos com o trabalho dela. Leia mais

Coluna Alemanices: Princípio da solidariedade rege sistema de saúde na Alemanha

Sistema estatutário é financiado por contribuição dividida entre funcionários e empregadores. Leia mais

