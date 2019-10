As principais notícias do dia 16/10/2019

BRASIL

Desigualdade entre ricos e pobres é a mais alta registrada no Brasil

Em 2018, rendimento da fatia mais rica da população subiu 8,4%, enquanto os mais pobres sofreram uma redução de 3,2%. Brasileiros que estão no 1% mais rico ganharam 33,8 vezes mais que o total dos 50% mais pobres. Leia mais

HRW pede que Brasil se posicione contra Venezuela em conselho da ONU

Diretor da Human Rights Watch acusa governo de Jair Bolsonaro de fazer vista grossa à candidatura do regime de Nicolás Maduro por uma vaga no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Leia mais

O Brasil na imprensa alemã (16/10)

Manchas de óleo nas praias do Nordeste, vazamentos da Lava Jato e preocupação com a política do governo Bolsonaro para a Amazônia estão entre os destaques da semana. Leia mais

Coluna Caros Brasileiros: Santas alfinetadas

No fundo, a canonização da Irmã Dulce é uma alfinetada do papa. Se uma freira conseguiu se empenhar no combate a pobreza, por que um governo que se define como cristão e proclama "Deus acima de todos” não o faz também? Leia mais

MUNDO

Missão da ONU no Haiti termina apesar de crise política

Em meio à onda de protestos violentos, que pedem renúncia de presidente haitiano, Nações Unidas encerram operação que durou 15 anos marcada por controvérsias e denúncias de abusos. Leia mais

Caso de família vivendo isolada intriga Holanda

Polícia tenta desvendar mistério em um sítio no leste do país, onde pai e cinco filhos foram descobertos vivendo isolados. Segundo a imprensa local, eles esperavam há quase uma década pelo apocalipse. Leia mais

União Europeia descumpre promessa de acolher 50 mil refugiados

Bloco cumpriu apenas 75% da cota prevista em plano de reassentamento acordado há dois anos, revela levantamento da DW. Milhares de migrantes que vivem em campos na Líbia e no Níger permanecem num limbo. Leia mais

Líder de Hong Kong abandona discurso no Parlamento após protestos

Parlamentares pró-democracia forçam Carrie Lam a interromper pronunciamento anual. Sem conseguir completar fala, chefe do Executivo faz discurso sobre futuro político da região administrativa especial da China em vídeo. Leia mais

MEIO AMBIENTE

Como mudar sua dieta pode proteger o planeta

Estudo examina os hábitos alimentares em 140 países para medir o impacto que a produção e consumo de comida tem sobre as questões climáticas. Uma conclusão: os europeus têm que dar o exemplo. Leia mais

SAÚDE

Poluição do ar causa 400 mil mortes prematuras na Europa

Relatório revela que quase todos os habitantes urbanos europeus estão expostos a níveis de poluição elevados. Automóveis são os grandes vilões, mas também agricultura e produção de energia. Leia mais

Feira do Livro de Frankfurt completa 70 anos Tradição Próxima de Mainz, onde Gutenberg inventou a impressão, Frankfurt remonta a uma longa tradição como cidade do livro. Até o fim do século 17, sediou a mais importante feira do livro na Europa. A feira voltou a ocorrer em 1949, tornando-se a maior do mundo no gênero. Não só novos livros, mas também eventos paralelos se ocupam com o mundo literário, e todo ano um país recebe espaço especial.

Feira do Livro de Frankfurt completa 70 anos O recomeço em 1949 Na primeira Feira do Livro de Frankfurt após a Segunda Guerra Mundial, em 1949, estandes provisórios ofereciam uma visão do mercado de livros na Alemanha. Havia uma grande demanda por cultura e literatura não censuradas de outros países. Além do evento em Frankfurt, na Alemanha Ocidental, a divisão entre as duas Alemanhas levou à criação de uma outra feira, em Leipzig, na Alemanha Oriental.

Feira do Livro de Frankfurt completa 70 anos Primeiro cartaz Após a Segunda Guerra, a Feira do Livro de Frankfurt foi lançada por livrarias e pela Associação Alemã de Editores e Livreiros. Sua primeira edição foi de 18 a 23 de setembro de 1949. Catorze mil visitantes vieram à Paulskirche, antiga igreja que virou centro de eventos em Frankfurt, onde foram apresentados 8.500 títulos de livros de 205 expositores.

Feira do Livro de Frankfurt completa 70 anos Mudança para o centro de exposições Com o passar do tempo, cada vez mais editoras do exterior queriam espaço e, em 1951, a Feira do Livro de Frankfurt se mudou para um parque de exposições. Quem também ganhou com isso foi o comércio livreiro alemão e a atribuição de um Prêmio da Paz, o que atraiu ainda mais público internacional. Em 1953, pela primeira vez havia mais editores estrangeiros do que alemães expondo na feira.

Feira do Livro de Frankfurt completa 70 anos Admiração pelo futebol Os fundadores da Feira de Frankfurt tinham um objetivo político. Após a ditadura nazista e o êxodo de muitos editores e escritores para o exílio, a Alemanha deveria ser apresentada ao mundo como uma nação cultural. Depois da vitória alemã na Copa do Mundo de Futebol de 1954, o entusiasmo contagiou a feira. Os funcionários no estande da editora Burda até usaram camisetas da seleção alemã.

Feira do Livro de Frankfurt completa 70 anos Data virou tradição A data da feira, em outubro, rapidamente virou tradição em Frankfurt. Já a Feira do Livro de Leipzig sempre acontecia alguns meses antes, para que editoras, livreiros, agentes e escritores pudessem participar de ambas. Muitos emigrados – tanto editores quanto escritores – voltaram a pisar em solo alemão por causa da Feira do Livro. Em 1957, 1.300 editoras apresentaram suas novas publicações.

Feira do Livro de Frankfurt completa 70 anos Comércio de licenças As novas publicações das editoras alemãs espelhavam também a jovem República Federal da Alemanha. Na Feira de Frankfurt são apresentados não só literatura estética e livros ilustrados de alta qualidade, mas a partir de meados dos anos 1960 também edições populares e livros acessíveis. Ao longo do tempo, Frankfurt virou ponto de negociação de licenças internacionais, e o livro tornou-se mercadoria.

Feira do Livro de Frankfurt completa 70 anos Protestos estudantis Os anos selvagens de protestos estudantis na Alemanha também deixaram sua marca na feira do livro. 1968 entrou para a história de Frankfurt como a "Feira da Polícia". Após manifestantes mostrarem sua indignação com o Prêmio da Paz ao então presidente senegalês, a polícia bloqueou a entrada do parque de exposições. Os protestos contra editoras de direita também atrapalharam o andamento da feira.

Feira do Livro de Frankfurt completa 70 anos Escândalos literários Vez ou outra, escândalos sobre publicações de livros politicamente explosivos ou indiscretos causaram grande ressonância mediática. Por exemplo, os "Versos satânicos", do escritor britânico e indiano Salman Rushdie, em 1989. Também a proibição da história de amor "Esra", de Maxim Biller, que sua amante na época conseguiu a duras negociações, causou polêmica até 2008.

Feira do Livro de Frankfurt completa 70 anos Prêmio da Paz O Prêmio da Paz do Comércio Livreiro Alemão é entregue durante a feira a uma pessoa "que contribuiu de forma notável para a paz, através da literatura, ciência e arte". Iniciado por escritores e editores, ele foi atribuído pela primeira vez em 1950. Desde 1951, é concedido pela Associação do Comércio Livreiro Alemão. Na foto, a editora e escritora Marion von Dönhoff recebe o prêmio em 1971.

Feira do Livro de Frankfurt completa 70 anos Não só livros Nos cinco dias da feira, o foco não são apenas livros e seu comércio. Em uma série de eventos paralelos, acontecem encontros com autores, tradutores e editores. Há sessões de debates, leituras em público e as mais variadas programações para crianças, jovens e público em geral.

Feira do Livro de Frankfurt completa 70 anos Países convidados Desde 1988, a feira dá a nações selecionadas a oportunidade de apresentar seu mundo literário. A Itália foi o primeiro país convidado. O Brasil esteve em foco em 1994 e em 2013. Em 2019, o país convidado foi a Noruega. Nos próximos anos, serão Canadá, Espanha, Eslovênia e, em 2023, a Itália.

Feira do Livro de Frankfurt completa 70 anos Diversidade literária A ideia da Feira do Livro de Frankfurt de dar espaço a países convidados e dedicar atenção especial ao seu cenário literário foi imitada em todo o mundo. Hoje, o comércio de direitos de tradução é um componente central da Feira do Livro. Mais de 390 mil títulos de livros, audiolivros, e-books e produtos digitais são apresentados a cada ano em Frankfurt. Autoria: Heike Mund, Roselaine Wandscheer



