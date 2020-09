As principais notícias do dia 16/09/2020

BRASIL

Pazuello é efetivado como ministro da Saúde

General ocupava posto há quatro meses na condição de interino. No período, submeteu a pasta completamente aos desejos de Bolsonaro, tentou esconder números e viu mortes por covid-19 no país explodirem. Leia mais

Rodrigo Maia testa positivo para covid-19

Câmara afirma que presidente da Casa está sendo tratado na residência oficial. Com anúncio, chefes dos Três Poderes já foram contaminados pelo coronavírus. Leia mais

Opinião: O cartão vermelho de Bolsonaro para Paulo Guedes

Presidente não está disposto a pagar o preço político de financiar um novo programa social: para ele, só a reeleição conta. E o ministro da Economia, cada vez mais incômodo, tem os dias contados, opina Alexander Busch. Leia mais

Extrativistas cercados pelo fogo se dizem abandonados

Única reserva extrativista de responsabilidade de Mato Grosso luta contra queimadas, pecuária e garimpos ilegais. "Ninguém nos tira daqui. É nossa casa. A floresta cuida de nós, e nós cuidamos dela", diz moradora. Leia mais

"Não sabemos sequer se indígenas isolados estão vivos"

Ativista diz que sistema de proteção de povos não contatados em Rondônia está sucateado e chama atenção para o risco de etnocídio silencioso, enquanto queimadas e outros crimes ambientais avançam na Amazônia. Leia mais

Coluna Caros Brasileiros: O adeus à empregada?

A pandemia forçou muitas famílias a se virarem sem empregada e talvez faça o trabalho das domésticas ser mais valorizado. Quando a patroa limpa a casa, sente o peso do trabalho que sempre terceirizou. Leia mais

O Brasil na imprensa alemã (16/09)

Jornais da Alemanha destacam situação "dramática" das queimadas no Pantanal, que saltaram 182% em relação ao ano passado. Cerveja que fica mais cara quando aumenta o desmatamento na Amazônia também foi assunto. Leia mais

ALEMANHA

Polícia alemã afasta 29 policiais por suspeita de extremismo de direita

Investigadores da Renânia do Norte-Vestfália identificam grupo de agentes que divulgava mensagens de conteúdo extremista em chats, incluindo fotos de Hitler e suásticas. "É uma vergonha", diz secretário do Interior. Leia mais

ECONOMIA

OCDE melhora previsões para PIB mundial, incluindo Brasil

Impacto da pandemia levará a queda de 4,5% na economia mundial em 2020, previsão melhor que os 6% de junho. Para o Brasil, recuo deverá ser de 6,5%, e não de 7,4%. Leia mais

MUNDO

Von der Leyen quer emissões ainda mais baixas até 2030

Presidente da Comissão Europeia defende redução de 55%, em vez de 40%, até fim da próxima década e afirma que meta é ambiciosa, mas alcançável. Em recado à Polônia, ela critica "zonas livres de LGBTQI". Leia mais

Barbados pretende destituir Elizabeth 2ª como chefe de Estado

Governo da ex-colônia britânica no Caribe afirma que "chegou a hora de deixar totalmente o passado colonial para trás". População barbadense deseja um chefe de Estado local, diz governadora-geral. Leia mais

Casamento gera 170 casos de coronavírus e sete mortes nos EUA

Uma festa no estado americano do Maine que ignorou as medidas de distanciamento social originou vários focos de contágio por covid-19. Evento foi em agosto, mas vírus ainda está se propagando. Leia mais

Yoshihide Suga é eleito primeiro-ministro do Japão

Braço direito do ex-premiê Shinzo Abe é confirmado pelo Parlamento para sucedê-lo, depois de ter sido escolhido pelo partido no poder. Suga promete continuidade. Leia mais

Missão da ONU acusa Maduro de crimes contra a humanidade

Especialistas encarregados pelo Conselho de Direitos Humanos relatam casos de tortura e execuções extrajudiciais por forças de segurança e agências subordinadas ao governo, e aconselham TPI a considerar ações legais. Leia mais

Opinião: O veneno do populismo

A política populista está destruindo os fundamentos das sociedades democráticas. Seus efeitos são tão tóxicos como em países que envenenam seus opositores, opina o jornalista Martin Muno. Leia mais

CULTURA

Uma noite com Da Vinci no Louvre de Paris

Por ocasião dos 500 anos de Leonardo, o museu francês organizou uma mostra disputada. Do isolamento forçado pelo coronavírus, nasceu a ideia de filmar um passeio virtual pelas obras do mestre do Renascimento. Leia mais

_______________

A arte de rua em Berlim Isso é arte ou vandalismo? Não existe uma definição concreta para a arte de rua. Muitas vezes, as opiniões até divergem se isso é mesmo arte. No entanto, uma particularidade da arte de rua é que ela pode ser acessada gratuitamente no espaço público e ao ar livre. Em tempos de coronavírus, uma boa pedida.

A arte de rua em Berlim East Side Gallery Os mais marcantes são os "Murais", enormes pinturas em casas, paredes e muros, como aqui, num trecho que restou do Muro de Berlim. Os coloridos blocos de concreto da galeria a céu aberto East Side Gallery são uma das atrações turísticas mais conhecidas da capital alemã.

A arte de rua em Berlim Arte nas ruínas Os grandes murais artísticos também podem ser vistos num dos pontos mais altos da cidade, no monte Teufelsberg. Tanto artistas renomados quanto desconhecidos foram convidados a imortalizar sua arte de forma legal numa antiga estação de espionagem americana usada durante a Guerra Fria. As paredes chegaram a ser ampliadas, para que mais artistas pudessem expor seu trabalho.

A arte de rua em Berlim Grafiteiros internacionais Artistas de todo o mundo participaram do grandioso projeto dos grafites na avenida Märkische Allee, no bairro Marzahn. Estas duas imagens, por exemplo, são parte de 11 grafites criados por dez artistas convidados durante a segunda edição do Berliner Mural Fest, em 2019. As paredes foram disponibilizadas por uma imobiliária.

A arte de rua em Berlim Corrida espacial Muitas pinturas têm conteúdo político, como o "Astronauta/Cosmonauta", de Victor Ash, português criado em Paris. Aqui, ele retratou a corrida espacial entre EUA e União Soviética na Guerra Fria. A pintura, de 22 metros por 14, está desde 2007 num prédio da rua Oranienstrasse. A localização, no bairro Kreuzberg, foi importante para o artista, pois ali perto passava o muro que dividiu Berlim.

A arte de rua em Berlim Um dos pioneiros Este grafite de 1975 chama-se "Árvore do Mundo" e é de autoria do alemão Ben Wagin. Foi um dos primeiros grandes murais em fachadas de prédios em Berlim. Na década de 1970, a cidade incentivou projetos desse tipo através de concursos. Como muitas outras obras, o grafite original no bairro Tiergarten desapareceu com a construção de um novo prédio. No entanto, existe uma cópia exata dele.

A arte de rua em Berlim A cópia Depois de o original ter desaparecido, jovens artistas fizeram uma cópia exata, e a "Árvore do Mundo 2", no bairro Moabit, passou a ser um exemplo de preservação da arte de rua.

A arte de rua em Berlim Em passagem subterrânea Uma das muitas facetas da arte de rua são letras estilizadas. Em algumas partes de Berlim, dificilmente há paredes sem elas. Em geral, são abreviaturas dos nomes de grafiteiros, conhecidas como "tags". Afinal, é a forma de se tornarem conhecidos. Qualquer superfície serve de vitrine – e muitas vezes as figuras ou inscrições grafitadas são ilegais.

A arte de rua em Berlim Mensagens criativas Outra forma comum de arte de rua são os adesivos. Simples e baratos, eles estão colados por todos os cantos da cidade. Embora seja proibido colar adesivos em placas de trânsito, podem ser encontradas pequenas obras de arte bastante criativas, como esta, no bairro do Mitte, em que a placa ganhou um adendo em inglês, recebendo o sentido "Pare de comer animais".

A arte de rua em Berlim Detalhes coloridos A arte de rua nem sempre precisa ser grande ou chamativa: é o caso destes bonequinhos de cortiça. Eles podem ser encontrados em placas de trânsito e sinalizações de ruas e de logradouros em Berlim. Chamadas de "Instalações", as minifiguras e esculturas são feitas de diversos materiais.

A arte de rua em Berlim Museu de Arte de Rua Inaugurado em 2017, o Museu de Arte Contemporânea Urbana, no bairro Schöneberg, foi o primeiro museu de arte de rua de Berlim. Há espaço tanto para artistas consagrados mundialmente, como para iniciantes. O local registra, por exemplo, obras de Banksy e dos brasileiros Crânio e Pixote. As fachadas dos quatro andares do prédio são cobertas por grafites em grande escala. Autoria: Julian Hofmann



Assistir ao vídeo 01:53 Compartilhar Alemães têm mais medo de Trump do que da covid-19 Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3ia4I Alemães têm mais medo de políticas de Trump do que da covid-19