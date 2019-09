As principais notícias do dia 16/09/2019

Encantadores castelos ao longo do Reno

Torre do Rato em Bingen

No extremo sul do Vale do Reno Médio Superior, o "Mäuseturm" (Torre do Rato) marca a entrada na parte romântica do rio Reno. Esta torre de vigia no meio do rio, em frente ao Castelo Ehrenfels, serviu de posto alfandegário na Idade Média. No século 17, os pintores holandeses descobriram a torre abandonada e fizeram dela um símbolo do Reno Romântico.