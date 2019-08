As principais notícias do dia 16/08/2019

Imazon: desmatamento na Amazônia aumentou 15% em 12 meses

Segundo instituto não vinculado ao governo, desmatamento resultou 66% maior em julho de 2019 do que no mesmo mês do ano anterior. Por outro lado, reduziu-se área de florestas degradadas na Amazônia Legal. Leia mais

Bolsonaro é ridicularizado na TV alemã

Em horário nobre, programa humorístico da principal rede de televisão pública da Alemanha satiriza o governo brasileiro, criticando suas políticas ambientais e agrícolas e o crescente desmatamento na Amazônia. Leia mais

Laudo sugere que cacique do Amapá morreu afogado

Polícia Federal diz que exame do corpo de líder waiãpi não acusou sinais de violência, contestando relatos de que ele teria sido assassinado a facadas durante uma invasão de garimpeiros. Leia mais

O drama de quem depende de creches públicas

Enquanto 70% das crianças de zero a três anos do país não têm vaga em creches públicas e pais enfrentam longas listas de espera, governo Bolsonaro reduziu drasticamente os repasses a municípios para educação infantil. Leia mais

ALEMANHA

Alemã perde processo contra coral de meninos

Mãe havia alegado que filha de 9 anos sofreu "discriminação” ao ser recusada por coro de Berlim fundado no século 15 que nunca aceitou meninas. Tribunal recusou queixa e disse que esse é um caso de "liberdade artística”. Leia mais

Esquenta disputa pela liderança social-democrata na Alemanha

Olaf Scholz, ministro das Finanças e atual vice-chanceler federal alemão, é o primeiro nome de peso a se lançar para liderar o SPD, partido parceiro de coalizão dos democratas-cristãos de Merkel. Leia mais

MUNDO

Groenlândia avisa a Trump que "não está à venda”

Segundo imprensa dos EUA, presidente discutiu com assessores a possibilidade de comprar o território. Governo da ilha e políticos dinamarqueses reagem com espanto: "Deve ser uma piada de 1° de abril”, diz ex-premiê. Leia mais

Coreia do Norte dispara mais mísseis e rejeita diálogo com Seul

Esse é o sexto teste do tipo em menos de um mês. Pyongyang reiniciou lançamentos em protesto pelas manobras conjuntas de EUA e Coreia do Sul. e afirma que não conversará mais com país vizinho. Leia mais

ESPORTE

Opinião: O futebol precisa de mais mulheres como Stéphanie Frappart

Por décadas futebol foi coisa de homem. Mas mulheres ajudam a moldar esse esporte há muito tempo, e agora, a exemplo da árbitra Stéphanie Frappart, é hora de elas passarem para a linha de frente, opina Joscha Weber. Leia mais

CULTURA

Alice Guy, a primeira diretora de cinema do mundo

Nascida em 1873, pioneira francesa dirigiu e produziu centenas de curtas e fez reflexões sobre igualdade de gênero. Festival de cinema mudo presta homenagem ao legado da cineasta. Leia mais

CIÊNCIA

Ser multitasking não é questão de gênero

Estudo mostra que habilidade para realizar várias tarefas ao mesmo tempo independe do sexo, refutando mito de que mulheres, maiores responsáveis pelo trabalho doméstico, seriam mais multitarefa do que os homens. Leia mais

______________

Assistir ao vídeo 02:20 Compartilhar A perigosa travessia do Muro de Berlim Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3O1yV A perigosa travessia do Muro de Berlim

______________