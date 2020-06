As principais notícias do dia 16/06/2020

CORONAVÍRUS

Remédio barato salva vidas em casos graves de covid-19

Reino Unido inclui dexametasona no tratamento padrão de pacientes com coronavírus conectados a respiradores. Leia mais

Pequim decreta "estado de guerra" para conter novo surto de covid-19

Após o surgimento de mais de 100 novos casos nos últimos dias, autoridades reforçam medidas para deter o coronavírus. Leia mais

Alemanha lança aplicativo de rastreamento para covid-19

Recurso avisa se usuário esteve próximo de infectados nas últimas duas semanas. Sistema funciona por bluetooth. Leia mais

Veneza se prepara para a volta dos turistas

Alguns habitantes querem rever as multidões no local, outros pedem medidas para buscar clientela mais seletiva. Leia mais

Nova Zelândia volta a registrar casos de covid-19 após 24 dias sem infecções, e outras notícias sobre a pandemia

BRASIL

PF mira aliados de Bolsonaro em inquérito sobre atos antidemocráticos

Apoiadores de Bolsonaro são alvos da ação. Entre estes, o deputado Daniel Silveira, além de empresários e blogueiros. Leia mais

Em meio à pandemia, Amazônia enfrenta ameaça tripla

Sob o risco da covid 19, do desmatamento e de queimadas, a floresta vive o momento "mais crítico de sua história". Leia mais

MUNDO

Coreia do Norte explode escritório de ligação com a Coreia do Sul

Gesto simboliza rompimento e expressa frustração com fracasso da reaproximação e com manutenção de sanções internacionais. Leia mais

Quem é a influente irmã de Kim Jong-un

Kim Yo-jong lançou um alerta à Coreia do Sul e ao escritório de relações com o país. Dias depois, o lugar foi explodido. Leia mais

Trump assina decreto para incentivar mudanças na polícia

Resposta do governo americano aos protestos contra violência policial e racismo é considerada fraca. Leia mais

Militares americanos na Alemanha, um legado da Segunda Guerra

Se se concretizar, plano de Trump de retirar tropas da Alemanha reformularia base da presença militar dos EUA na Europa. Leia mais

Parlamento da Hungria retira poderes quase ilimitados de Orbán

Por unanimidade, deputados aprovam fim do estado de emergência devido à pandemia de coronavírus. Leia mais

