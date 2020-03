As principais notícias do dia 16/03/2020

CORONAVÍRUS

Alemanha reforça restrições para conter pandemia de coronavírus

Governo determina fechamento de boa parte do comércio, proíbe viagens de ônibus de longa distância e recomenda cancelamento de férias no país e exterior. Merkel pede que cidadãos permaneçam em casa e sigam orientações. Leia mais

Anti-inflamatórios podem agravar infecções por coronavírus?

Estudo alertou para possíveis riscos causados pelo uso de anti-inflamatórios como Ibuprofeno e cortisona no tratamento da covid-19. Pacientes sob tratamento devem consultar médico antes de suspender ou tomar o remédio. Leia mais

"Todos nós devemos nos preocupar"

Matemático alemão que desenvolve modelos para disseminação do Sars-Cov-2 sugere estratégia de combate similar à de doenças infecciosas, isolando apenas grupos mais vulneráveis, como idosos. Leia mais

Opinião: O coronavírus e a arte do possível

Reações à pandemia do coronavírus mostram ser possível o que parecia impensável. Uma lição que pode ser útil para outros problemas globais, inclusive para as mudanças climáticas, opina Matthias von Hein. Leia mais

BRASIL

Ação no STF quer usar reforma tributária para reduzir desigualdade no Brasil

Ação movida por auditores, advogados e Oxfam pede que Supremo reconheça que regras em vigor violam a Constituição ao tributar pobres mais do que ricos. Comissão instalada no Congresso debate novo sistema de impostos. Leia mais

HISTÓRIA

A expedição que popularizou a Amazônia no Terceiro Reich

Entre 1935 e 1937, o zoólogo Otto Schulz-Kampfhenkel percorreu o vale do Jari com fundos do regime nazista. A viagem virou filme e livro e deixou de herança enorme cruz com suástica na floresta. Leia mais

_________________

Assistir ao vídeo 01:23 Compartilhar O que torna o coronavírus tão contagioso? Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3ZK6x O que torna o coronavírus tão contagioso?

Mudanças climáticas reduzem populações de pinguins Em missão antártica Uma equipe de cientistas de duas universidades americanas partiu para uma expedição antártica no início de 2020. Por várias semanas eles estudaram o impacto das mudanças climáticas sobre a região remota. Mais especificamente, queriam avaliar quantos pinguins de Chinstrap restavam na Antártida Ocidental em comparação com a última contagem da população, na década de 1970.

Mudanças climáticas reduzem populações de pinguins Manso e curioso Os pinguins de Chinstrap habitam as ilhas e costas do Pacífico Sul e dos oceanos antárticos. Seu nome se deve à estreita listra preta na parte inferior da cabeça. Mesmo antes de os cientistas escutarem os estridentes sons dos pássaros, um cheiro cáustico de excrementos indica a proximidade de uma colônia. Os pinguins não aprenderam a temer os seres humanos, por isso ignoram seus visitantes.

Mudanças climáticas reduzem populações de pinguins Resultados chocantes Os cientistas usaram técnicas de contagem manual e por drones para contabilizar os pinguins de Chinstrap. Suas constatações revelaram que algumas colônias sofreram uma queda de mais de 70%. "Os declínios que vimos são definitivamente dramáticos", disse à agência de notícias Reuters Steve Forrest, biólogo da conservação que fez parte da expedição.

Mudanças climáticas reduzem populações de pinguins Cadeia alimentar em declínio Os pinguins de Chinstrap se alimentam de pequenos animais marinhos, como krill, camarões e lulas. Eles nadam até 80 quilômetros todos os dias à busca de alimentos. Suas penas bem compactas funcionam como um casaco impermeável e permitem nadar em águas geladas. Mas as mudanças climáticas estão diminuindo a abundância de krill, o que dificulta a sobrevivência das aves.

Mudanças climáticas reduzem populações de pinguins Desafios de reprodução Pinguins de Chinstrap preferem aninhar em lugares particularmente inacessíveis e remotos. Quando procriam, constroem ninhos circulares de pedras e põem dois ovos, que o macho e a fêmea se revezam para incubar, em turnos de cerca de seis dias. Como o aquecimento global está derretendo as camadas de gelo e reduzindo a abundância de alimentos, porém, a reprodução é menos bem-sucedida.

Mudanças climáticas reduzem populações de pinguins Implicações mais abrangentes Estima-se que haja 8 milhões de pinguins de Chinstrap em todo o mundo, razão pela qual eles não foram motivo de preocupação até agora. Mas nos últimos 50 anos sua população na Península Antártica foi reduzida a menos da metade. Eles não estão em perigo iminente de extinção, mas o declínio de suas populações é um forte alerta sobre as grandes mudanças ambientais em curso. Autoria: Anne-Sophie Brändlin



______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter