As principais notícias do dia 15/11/18

Paisagens cinematográficas

"A praia"

No filme "A praia", Leonardo DiCaprio fez o papel do estudante americano Richard Fischer, que parte em busca de uma praia lendária na Tailândia. As filmagens, em 2000, foram realizadas na belíssima praia de Maya Bay, no arquipélago Ko Phi Phi, que virou parque nacional em 2004. Todos os dias, barcos trazem turistas à bela baía. O grande número de visitantes até já se tornou um problema.