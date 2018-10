As principais notícias do dia 15/10/18

Regiões vinícolas famosas da Europa

Palatinado: viva o rei riesling

Medindo 18 metros de altura, o portão Weintor é símbolo da Rota Alemã do Vinho, que há 80 anos atravessa a região do Palatinado (Pfalz). Trata-se da maior área existente de cultivo da uva branca riesling. O "rei dos vinhos alemães" possui excelente reputação no mundo inteiro: já na abertura do Canal de Suez, em 1869, brindou-se com um riesling do Palatinado.