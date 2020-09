As principais notícias do dia 15/09/2020

BRASIL

Brasil registra 1.113 mortes por covid-19 em 24 horas

País registra mais 36.653 casos da doença, elevando total para 4.382.263. Número de mortos chega a 133.119. Leia mais

Mesmo com autorização, municípios paulistas descartam volta às aulas em 2020

Pesquisas com familiares e professores indicam temor por retorno ao ensino presencial apesar do aval do governo do estado. Gestores enfrentam desafio de garantir acesso a aulas on-line e preveem defasagens. Leia mais

ALEMANHA

Alemanha espera imunizar população em meados de 2021

Ministro da Saúde afirma que vacinação será voluntária e que o governo alemão não pretende tomar atalhos em pesquisa. "Queremos uma vacina segura e eficaz, não necessariamente a primeira." Leia mais

"O antissemitismo é uma vergonha", diz Merkel

Em comemoração do 70º aniversário do Conselho Central dos Judeus na Alemanha, chanceler federal expressa preocupação com racismo e disseminação de teorias da conspiração e discurso de ódio contra judeus na internet. Leia mais

Alemanha deve acolher 1,5 mil migrantes que estão na Grécia

Merkel teria aceitado proposta, ainda a ser aprovada por coalizão de governo. Medida beneficiaria cerca de 400 famílias com crianças. Berlim já se dispusera a receber cerca de 150 menores de campo destruído por incêndio. Leia mais

ECONOMIA

E se você soubesse o custo real dos alimentos?

Se todos os custos sociais e ambientais de produção fossem incluídos no preço final de um item no supermercado, ele seria muito mais caro. Em experimento, rede alemã expõe valor real de produtos e assusta consumidores. Leia mais

MEIO AMBIENTE

Mundo fracassou em cumprir metas para salvar a natureza, diz ONU

Relatório aponta que nenhum dos objetivos traçados há uma década para a proteção da biodiversidade foi cumprido. Degradação contínua do meio ambiente aumenta o risco de propagação de doenças, alertam Nações Unidas. Leia mais

Migrações climáticas serão mais sentidas em países de renda média

Estudo publicado na "Nature" afirma que países nem muito ricos nem muito pobres e com grande setor agrícola serão os principais afetados pelas ondas migratórias provocadas pela crise climática. Brasil é um deles. Leia mais

MUNDO

Grupo que violou uso de máscara é condenado a abrir covas na Indonésia

Oito infratores são obrigados a cavar sepulturas para vítimas da covid-19. Autoridades esperam que punição tenha efeito dissuasivo sobre pessoas que não pretendem seguir regra sanitária para conter contágios. Leia mais

Navalny divulga foto em hospital alemão

Quase quatro semanas após envenenamento e dias após sair do coma, oposicionista russo posta primeiras mensagens nas redes sociais. Porta-voz do ativista diz que ele quer voltar à Rússia assim que estiver recuperado. Leia mais

Opinião: Trump sabe lucrar com acordos entre Israel e árabes

Em meio à campanha eleitoral, presidente dos EUA sabe usar pactos israelenses com Barein e Emirados Árabes para se posicionar como um homem forte e um político que faz as coisas acontecerem, opina Ines Pohl. Leia mais

ESPORTE

Coluna Halbzeit: Três técnicos na corda bamba – quem cai primeiro?

Na temporada passada da Bundesliga, metade dos clubes trocou de comando. Desta vez, três técnicos correm sério risco já no início da temporada. A pressão é especialmente grande sobre Lucien Favre, do Dortmund. Leia mais

